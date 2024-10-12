Действительно ли РФ вытесняет ВСУ из Курской области: карта ISW

Российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских бойцов из Курской области. У россиян есть продвижение в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что войска РФ активизировали свои продолжающиеся усилия по вытеснению ВСУ из Курской области примерно вечером 10 октября, и продвинулись дальше вглубь главного "украинского плацдарма".

Сообщается, что вечером 10 октября российские войска одновременно усилили контратаки в Глушковском районе, на левом фланге главного "украинского плацдарма" в Кореневском районе и на правом фланге основного "украинского плацдарма" в Суджанском районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, свидетельствуют о том, что войска РФ продвинулись в центральной части н.п. Кремяное и северной окраине Зеленого Пути, и охватили позиции ВСУ позиции вблизи Любимовки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Ольговку и Нижний Клин, продвинулись на окраины Толстого Луга и Новоивановки, и якобы прорвали украинскую оборону недалеко от Любимовки.

Между тем эксперты ISW еще не подтверждают, что российские войска отбили какие-либо населенные пункты, говорится в отчете.

Также российские блогеры утверждали, что войска РФ оцепили украинские силы в Любимовке и Толстом Луге, хотя некоторые "военкоры" рассказывали, что путинские войска оцепили до двух украинских батальонов в Кореневском районе.

Между тем, эксперты ISW не нашли подтверждения того, что российские силы окружили какое-либо украинские подразделения в Курской области.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ в Суджанском районе якобы прорвали оборону ВСУ возле Мартыновки и Михайловки продвинулись на 2 км севернее Малой Локни, и оцепили позиции ВСУ вблизи Плехово.

Вместе с тем, в ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений продвижения россиян в Суджанском районе с начала интенсивных контратак россиян в этом районе вечером 10 октября.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ якобы вытеснили украинские силы из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, хотя в ISW еще не фиксировали подтверждения этих предполагаемых российских продвижений.

Также российские блогеры сообщали, что путинские войска оттеснили силы ВСУ от Веселого, продвинулись в районе Медвежье и приблизились к международной границе с Сумской областью.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ сохраняют лишь ограниченные позиции возле Краснооктябрьского и в окрестностях Нового Пути (как к югу от Глушково, так и непосредственно на границе с Сумской областью), и объявили украинское наступление в Глушковском районе будто бы провалом.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне спешат с наступлением в Курской области: какую задачу поставил Путин.







