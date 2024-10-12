Россияне спешат с наступлением в Курской области: какую задачу поставил Путин

Усиленные контратаки российской армии, вероятно, имеют целью вытеснить украинские войска из Курской области. Это планируется сделать до того, как плохие погодные условия осенью и в начале зимы начнут ограничивать маневр на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Американские аналитики приводят слова украинских официальных лиц, которые ранее отмечали, что войска РФ активизируют наступательные операции в Украине, особенно механизированные наступательные операции, чтобы воспользоваться преимуществами сухих дорог и местности до того, как сезон дождей сделает почву топкой.

ISW допускает, что этот российский оперативный расчет также распространяется на российские усилия по отвоеванию всей Курской области. Несколько российских источников сообщили о начале с 11 октября периода ограниченной топкости местности.

"Российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области, а также дадут украинским войскам больше времени, чтобы закрепиться на своих главных рубежах и закрепить существующие позиции", — говорится в отчете.

В ISW также отмечают, что лучше закрепленные ВСУ с более разветвленной фортификационной сетью в Курской области, вероятно, еще больше усложнят попытки Кремля оттеснить украинские войска обратно через границу. Российские войска могут почувствовать закрытие окна возможностей ликвидировать вторжение ВСУ в Курскую область с нынешним уровнем живой силы и техники, которые российские военные выделили для этой операции.

Американские аналитики считают, что российское командование не хотело бы перебрасывать в курскую область дополнительные резервы, если не удастся вытеснить ВСУ из Курской области до начала 2025 года. Такие передислокации, говорится в отчете ISW, вероятно, ухудшили бы готовность российских оперативных группировок в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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