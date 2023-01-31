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У россиян большие потери: в Луганске захватчики используют роддомы как госпитали

Оккупанты в Луганске используют роддомы как госпитали, усложнив условия для рождения детей

сегодня, 08:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики продолжают нести большие потери и начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Генштаб ВСУ.

У россиян большие потери: в Луганске захватчики используют роддомы как госпитали

Российские военные. Фото: из открытых источников

В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, захватчики развернули "полевой госпиталь", где лечат своих солдат.

"В связи с использованием противником двух роддомов в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", — отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает тяжелые бои. Как на военных фронтах (особенно на Донбассе), так и на дипломатических. Об этом в обращении рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, на фоне того, что творит Россия с Херсоном, Харьковом, Бахмутом, Авдеевкой, со всей нашей страной, – странно, что "приходится убеждать международных спортивных бюрократов отказаться от какой-либо поддержки государства-террориста" (речь о возможном допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже). Как события на всех фронтах (включая дипломатический) могут в обозримом будущем развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                                   

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что перед полномасштабным вторжением в Украину Путин угрожал ракетным ударом.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid025MhGVXz3EtVHZdfKJgH1p6iNSc5VUQz1e47zKKuDwFhKzzyFawBL9pY3UPs6QTpyl
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