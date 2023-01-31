У россиян большие потери: в Луганске захватчики используют роддомы как госпитали

Российские захватчики продолжают нести большие потери и начали использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В городе Луганск, на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы, захватчики развернули "полевой госпиталь", где лечат своих солдат.

"В связи с использованием противником двух роддомов в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", — отметили в Генштабе ВСУ.

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