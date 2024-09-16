В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у государственной границы с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на губернатора Курщины Романа Старовойта.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Координацией выезда местных жителей займутся силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра "Патриот", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Путин готовится объявить еще одну волну мобилизации: в США дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин до последнего не решался перебросить в Курскую область свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Теперь же он понял, что это придется сделать. В противном случае выбить ВСУ из территории РФ не удастся. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Авторы материала отмечают, первоначально путинский режим полагался на пограничные войска и призывников, пытаясь сдержать операцию Украины, а затем усилила их более боеспособными подразделениями. При этом СМИ отмечает, что украинское командование все еще надеется, что России в конечном итоге придется отвести дополнительные войска с восточного фронта.

Высокопоставленный представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака "все еще не была крупномасштабной".



