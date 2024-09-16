Пограничники и призывники не справляются: кого Кремль экстренно перебросил под Курск

Российский диктатор Владимир Путин до последнего не решался перебросить в Курскую область свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Теперь же он понял, что это придется сделать. В противном случае выбить ВСУ из территории РФ не удастся. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, первоначально путинский режим полагался на пограничные войска и призывников, пытаясь сдержать операцию Украины, а затем усилила их более боеспособными подразделениями.

При этом СМИ отмечает, что украинское командование все еще надеется, что России в конечном итоге придется отвести дополнительные войска с восточного фронта. Высокопоставленный представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака "все еще не была крупномасштабной".

Но Москве нужно будет отправить больше своих закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы добиться чего-то большего, чем "тактические" успехи, добавил чиновник.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует занимать новые территории в Курской области, а вместо этого работает над укреплением и защитой своих флангов. По его словам, Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации.

Украинские войска добились тактической победы, поднявшей боевой дух, когда они захватили около 1200 кв. км российской территории после внезапного нападения 6 августа. Операция помогла восстановить некоторую веру в наступательный потенциал Украины, изменив трактовку войны.

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