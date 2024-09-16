Действительно ли Путин готовится объявить еще одну волну мобилизации: в США дали ответ

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему всеми способами пытается избежать объявления новой волны мобилизации в РФ. Однако, он пойдет на такой шаг, если будет понимать, что Россия может приблизиться к проигрышу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперты пришли к такому выводу, анализируя недавнее заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что РФ хочет завершить войну своей победой максимум к началу 2026 года.

Аналитики считают, что несмотря на сказанное Будановым, Путин по-прежнему не склонен объявлять еще одну частичную мобилизацию из-за страха внутреннего недовольства. Российский диктатор, скорее всего, продолжит давать указания Минобороны РФ продолжать текущие усилия по мобилизации до тех пор, пока такие усилия не начнут сильно отставать от оперативных потребностей на фронте в Украине.

Поэтому, Владимир Путин сохраняет возможность объявить еще один раунд мобилизации, как сделал это осенью 2022 года, несмотря на свое желание избежать необходимости делать это.

Также ISW оценивает, что Кремль не желает соглашаться на снижение интенсивности боевых действий, поскольку рассматривает поддержание инициативы на всем театре военных действий как стратегический императив.

В завершении аналитики отмечают, что остается неясным, ответит ли Путин еще одним раундом мобилизации, если столкнется с еще одним кризисом, аналогичным или более серьезным, чем кризис, с которым Кремль столкнулся осенью 2022 года.

ISW не дает однозначный ответ по причине того, что за последние два года инвестиции России в развитие системы формирования сил РФ, военной экономики и международных оборонных отношений выросли и, вероятно, до 2026 года продолжат расти.

Читайте также на портале "Комментарии" — началось то, о чем предупреждали: в DeepState сигнализируют о большом штурме россиян.



