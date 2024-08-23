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У Путина все по плану: с каким обращением российские власти обратились к жителям Рыльска

Жителей Рыльска призывают эвакуироваться "пока это возможно"

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Пугают приходом якобы "нацистов" и клевещут на ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание ASTRA.

У Путина все по плану: с каким обращением российские власти обратились к жителям Рыльска

Жителей Рыльска готовят к эвакуации. Фото из открытых источников

Советник губернатора Курской области и "военкор" Роман Алехин обратился к жителям приграничного города Рыльск с экстренным призывом эвакуироваться.

В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Алехин подчеркнул необходимость покинуть город, "пока это возможно".

Он сравнил ситуацию с другими приграничными городами, такими как Суджа, Коренево и Глушково, призывая жителей Рыльска не тянуть и "не ждать до последнего".

Он запугал местное население тем, что ВСУ якобы являются "нацистами", "совершающими преступления" против гражданских. Однако РБК-Украина пообщалось с жителями российских пограничных городов, которые находятся под контролем ВСУ. Они не только обвиняют власть в Москве в том, что "их бросили", но и благодарят украинских военных за помощь.

"Я вообще к властям не отношусь положительно, потому что вся их власть только для себя, а о народе никто не думает. Хорошо, что вы привезли поесть, и хлеба, и воды. И разрешаете по магазинам ходить, и везде. Ребята вот такие! И по магазинам нас возили на машинах. Хорошие ребята. Очень", — сказала местная жительница Нина.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада.




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