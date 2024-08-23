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Кравцев Сергей
Российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Пугают приходом якобы "нацистов" и клевещут на ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское издание ASTRA.
Жителей Рыльска готовят к эвакуации. Фото из открытых источников
Советник губернатора Курской области и "военкор" Роман Алехин обратился к жителям приграничного города Рыльск с экстренным призывом эвакуироваться.
В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Алехин подчеркнул необходимость покинуть город, "пока это возможно".
Он сравнил ситуацию с другими приграничными городами, такими как Суджа, Коренево и Глушково, призывая жителей Рыльска не тянуть и "не ждать до последнего".
Он запугал местное население тем, что ВСУ якобы являются "нацистами", "совершающими преступления" против гражданских. Однако РБК-Украина пообщалось с жителями российских пограничных городов, которые находятся под контролем ВСУ. Они не только обвиняют власть в Москве в том, что "их бросили", но и благодарят украинских военных за помощь.
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