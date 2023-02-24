У Путина снова заявили, что хотят "отодвинуть" границы Украины

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Кравцев Сергей
В России в годовщину своей полномасштабной агрессии выдали очередную порцию угроз. Поскольку нечем похвастаться перед своим народом, там решили заявить, что для россиян якобы существует "угроза вплоть до границ Польши" и ее нужно "отодвинуть". Как всегда, бредовые заявления Кремль делегировал сделать заместителю главы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram Медведева.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников
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Стоит напомнить, что Медведев неоднократно выкрикивал разные рода угрозы в сторону Украины и Запада. Но, как объяснили в Офисе президента Украины, обращать внимание на заявления россиян не стоит, а такие люди как Медведев вообще должны быть изолированы или вылечены. Сейчас его задача озвучивать бредовые идеи, которые в основном рассчитывая на недумающих россиян.
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