У Путина снова заявили, что хотят "отодвинуть" границы Украины

В России в годовщину своей полномасштабной агрессии выдали очередную порцию угроз. Поскольку нечем похвастаться перед своим народом, там решили заявить, что для россиян якобы существует "угроза вплоть до границ Польши" и ее нужно "отодвинуть". Как всегда, бредовые заявления Кремль делегировал сделать заместителю главы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram Медведева.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм вдребезги. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд малороссийскими лесами. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие", — написал бывший президент России.

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Стоит напомнить, что Медведев неоднократно выкрикивал разные рода угрозы в сторону Украины и Запада. Но, как объяснили в Офисе президента Украины, обращать внимание на заявления россиян не стоит, а такие люди как Медведев вообще должны быть изолированы или вылечены. Сейчас его задача озвучивать бредовые идеи, которые в основном рассчитывая на недумающих россиян.

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