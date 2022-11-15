У Путина серьезная проблема. Диктатор не может долго существовать в такой ситуации

Президент России Владимир Путин попадает во все более затруднительную ситуацию. На Путина вылилось много критики после того, как Украина вернула Херсон, но кроме этого, российский лидер теряет своего главного союзника. По словам российского политолога Андрея Пионтковского, такую ситуацию Путину не удастся удержать. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что президент Российской Федерации несколько недель назад издал указ об аннексии южных областей Украины, ВСУ смогли оттеснить российские силы за линию Днепра. Такая ситуация стала неприятной для Путина, а еще большее имиджевое поражение ему нанес Владимир Зеленский, приехавший в только что освобожденный Херсон, несмотря на то, что город до сих пор считают частью РФ.

Но для Путина еще одной проблемой стало заявление союзника. На встрече G20 президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин осудили ядерные угрозы России. В результате когда-то важнейший союзник Путина — коммунистический Китай — шаг за шагом удаляется от Кремля. Совместная критика Си Цзиньпином и Джо Байденом ядерных угроз Путина является оплеухой кремлевскому тирану, который всегда хвастался поддержкой Китая в его борьбе против Запада.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявляет, что Путин попал в ловушку.

"Сейчас Путин находится в нисходящей спирали, из которой не может выбраться", — утверждает Андрей Пионтковский.

Пионтковский когда-то возглавлял московский аналитический центр "Центр стратегических исследований" и предупреждал об опасности Путина сразу после того, как тот пришел на должность в 2000 году.

Российский эксперт считает, что по таким делам президент России не сможет долго существовать.

"Путин движется к ситуации, когда все россияне будут его ненавидеть… диктатор не может долго просуществовать в такой ситуации", — прогнозирует Андрей Пионтковский.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Медведев назвал союзников России и с кем воюет, по его мнению, РФ.

Также "Комментарии" писали о том, в какой украинский город бегут российские военные из освобожденного Херсона.

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