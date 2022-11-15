logo

BTC/USD

16798.43

ETH/USD

1260.13

LTC/USD

58.27

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Путина серьезная проблема. Диктатор не может долго существовать в такой ситуации
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина серьезная проблема. Диктатор не может долго существовать в такой ситуации

После потери Херсона Путин теряет и своего крупнейшего союзника. Такая ситуация для Президента России может оказаться критической.

сегодня, 11:06
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин попадает во все более затруднительную ситуацию. На Путина вылилось много критики после того, как Украина вернула Херсон, но кроме этого, российский лидер теряет своего главного союзника. По словам российского политолога Андрея Пионтковского, такую ситуацию Путину не удастся удержать. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

У Путина серьезная проблема. Диктатор не может долго существовать в такой ситуации

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что президент Российской Федерации несколько недель назад издал указ об аннексии южных областей Украины, ВСУ смогли оттеснить российские силы за линию Днепра. Такая ситуация стала неприятной для Путина, а еще большее имиджевое поражение ему нанес Владимир Зеленский, приехавший в только что освобожденный Херсон, несмотря на то, что город до сих пор считают частью РФ.

Но для Путина еще одной проблемой стало заявление союзника. На встрече G20 президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин осудили ядерные угрозы России. В результате когда-то важнейший союзник Путина — коммунистический Китай — шаг за шагом удаляется от Кремля. Совместная критика Си Цзиньпином и Джо Байденом ядерных угроз Путина является оплеухой кремлевскому тирану, который всегда хвастался поддержкой Китая в его борьбе против Запада.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявляет, что Путин попал в ловушку.

"Сейчас Путин находится в нисходящей спирали, из которой не может выбраться", — утверждает Андрей Пионтковский.

Пионтковский когда-то возглавлял московский аналитический центр "Центр стратегических исследований" и предупреждал об опасности Путина сразу после того, как тот пришел на должность в 2000 году.

Российский эксперт считает, что по таким делам президент России не сможет долго существовать.

"Путин движется к ситуации, когда все россияне будут его ненавидеть… диктатор не может долго просуществовать в такой ситуации", — прогнозирует Андрей Пионтковский.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Медведев назвал союзников России и с кем воюет, по его мнению, РФ.

Также "Комментарии" писали о том, в какой украинский город бегут российские военные из освобожденного Херсона.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-kreml-experte-bald-hasst-ihn-ganz-russland-putin-in-der-abwaertssp-81942328.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!