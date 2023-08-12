У Путина пообещали Киеву ответ за удары по Крымскому мосту

Удары украинских войск по Крымскому мосту не останутся без ответа со стороны России. Как передает портал "Комментарии", с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", — сообщила Мария Захарова.

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Заявление Захаровой появилось на сайте российского дипведомства. Кроме того, Захарова отметила, что подобные атаки Киева показывают миру всю его истинную сущность.

Интересно, что подобные угрозы за прохождение за "красные линии" россияне озвучивали не единожды.

Отметим, сегодня на протяжении дня оккупанты неоднократно перекрывали Крымский мост, который время от времени был в дыму, были слышны взрывы. Затем так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщал о том, что средствами ПВО РФ удалось сбить ракеты, которые летели на Крымский мост.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Очередные удары по полуострову были нанесены в ночь на 12 августа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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