У Путина подтвердили готовность завершить «СВО» за несколько дней: ждут от Запада решения

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что война России против Украины продолжается лишь из-за того, что Запад продолжает поставлять украинской армии вооружение и боеприпасы. При этом, считает бывший президент РФ, если бы поставки оружия странами НАТО были остановлены уже сейчас, военный конфликт мог бы завершиться за несколько дней. Как передает портал "Комментарии", свое мнение одиозный политик озвучил у себя в Телеграмм-канале.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Если бы НАТО сейчас перестало поставлять оружие Киеву, СВО завершилась бы за несколько дней", — сообщил Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Также он добавил, что постепенное прекращение поставок оружия Украине со стороны западных стран продлит "СВО" на несколько месяцев.

Интересно, что ни о каких целях так называемой "спецоперации" России в Украине Медведев уже не вспомнил. А ведь еще раньше российские власти отказывались прекращать боевые действия в Украине, пока не достигнуты все цели, которые российский диктатор Владимир Путин поставил 24 февраля 2022 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти 200 тысяч россиян заключили контракт с министерством обороны РФ в первом полугодии 2023-го. Такие цифры на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками озвучил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь СНБО Украины Алексей Данилов спрогнозировал распад РФ на ряд республик. Это же пророчит лидер "Клуба рассерженных патриотов", террорист Игорь Стрелков-Гиркин, один из лидеров т.н. "русской весны" на Донбассе, участник захвата Славянска и Донецка. Как оцениваете данные заявления и перспективы распада РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



