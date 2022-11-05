У Путина еще один союзник: в Россию из КНДР пошли грузовые поезда

Северная Корея впервые за несколько лет начала отправлять поезда в Россию. Вероятно, КНДР тайно поставляет РФ снаряды и боеприпасы для войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Reuters".

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Северная Корея закрыла единственное наземное сообщение между странами еще в феврале 2020 года, во время пандемии COVID-19. Но теперь два диктатора вернулись друг к другу.

Журналисты обращают внимание, что 4 октября, через два дня после того, США заявили, что у них есть информация о том, что Пхеньян тайно снабжает Россию артиллерийскими снарядами, из Северной Кореи в Россию отправился поезд. "Reuters" ссылается на газету "Tank", которая опубликовала соответствующие спутниковые снимки.

Проект 38 North, который следит за событиями в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов на линии наблюдается впервые за несколько лет.

"По изображениям невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами", — сказали в 38 North.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, заявил, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в Альянс. Мол, они все еще должны сделать конкретные шаги. О чем говорят такие действия Турции, учитывая, что лишь она фактически блокирует окончательное принятие Швеция и Финляндии в НАТО? Есть ли шанс, что они станут членами Альянса до конца года? Как ситуация может развиваться дальше? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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