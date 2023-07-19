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У Пригожина признали огромные потери ЧВК "Вагнер"

В ЧВК "Вагнер" обвинили министерство обороны РФ во вранье, при этом рассказав о потерях, которые они понесли в боях за Бахмут

сегодня, 22:57
Автор:
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Константин Куликов
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В боях за Бахмут ЧВК "Вагнер" потеряли 66 тысяч бойцов, из которых убитыми 22 тысячи и еще 40 тысяч ранеными. Такие данные обнародованы в публикации на телеграмм-канале, близком к главарю ЧВК "Вагнер" Пригожину. Об этом сообщают "Комментарии".

У Пригожина признали огромные потери ЧВК "Вагнер"

Бои за Бахмут шли несколько месяцев

Эти данные вагнеровцы опубликовали в ответ на утверждение Министерства обороны РФ, в противостоянии с которым ЧВК и Пригожин находились ранее, о том, что с ведомством Шойгу заключили контракты десятки тысяч вагнеровцев.


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"Вот реальная математика. Всего за украинскую командировку прошло 78 тысяч бойцов ЧВК Вагнер, — пишут наемники. — Из них 49 тысяч это заключенные из лагерей. На момент взятия Бахмута (20 мая) убитыми было 22 тысячи бойцов, ранеными 40 тысяч. Живыми и здоровыми 25 тысяч, плюс раненые находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным мне пока неизвестно. Если все убитые и ушедшие в отпуск подписали контракты, то тогда это возможно. Тут не поспоришь", — иронизируют наемники над информацией ведомства Шойгу.

Напомним, что  23-24 июня Пригожин поднял мятеж, в ходе которого вагнеровцы захватили Ростов-на-Дону, прошли несколько регионов РФ и остановились за 200 километров от Москвы. В результате переговорного посредничества главы Белоруси Александра Лукашенко, наемники и Кремль избежали силового столкновения в столице РФ, а Пригожину и его сторонникам дали "уйти в Белоруссию".

На видео, которое сегодня опубликовано, Пригожин говорит о следующих планах наемников — они связаны с Африкой, но он не отрицает возможности возвращения в Украину.

"Дальше готовимся, повышаем свой уровень и – в новый путь. В Африку. И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", — заявил Пригожин.

Тем временем, вместе с косметическими товарами россияне получали листовки в поддержку ВСУ.

Путин прокомментировал выход РФ из зерновой сделки.

А Украина требует ареста одного из руководителей Красного Креста.



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