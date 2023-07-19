Вместе с косметическими товарами россияне получали листовки в поддержку ВСУ

Полиция и Следственный комитет РФ проводят доследственную проверку по поводу распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку Русского добровольческого корпуса и вооруженных сил Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

РДК воюет вместе с ВСУ против путинского режима

Как сообщают российские силовики, в доставленных курьерами посылках с парфюмерией обнаружились печатные тексты "с осуждением специальной военной операции" и "благодарностью" от РДК, "устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области".

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"Проведенное исследование уже нашло в этих текстах призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", — возмущаются российские силовики.

В самой Avon ситуацию пока не комментируют.

После широкомасштабного вторжения в Украину Avon покинула российский рынок. Она заявила, что прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки.

"Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время", — заявляли в 2022 году в компании.

Тем временем, Путин прокомментировал выход РФ из зерновой сделки.

Россия угрожает начать охоту за кораблями в Черном море. После выхода из зерновой сделки Россия угрожает потоплением всем судам, которые будут идти в украинские порты. Глава РФ заявил, что Россия выходит из текущей зерновой сделки, но при одном условии готова вернуться в нее или ее аналог.

А кардиологи посоветовали, как позаботиться о сердце в жару. Во время жары резко увеличивается количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Ученые говорят, что при очень высоких температурах меняются практически все показатели состояния здоровья.