"У него есть яйца": офицер рассказал о военном, вошедшем в историю

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" заявил, что украинский военнослужащий, начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич вошел в историю благодаря громкому заявлению на генерал-лейтенанта Юрия Содоля. По словам майора, такой шаг станет первым толчком к глобальным переменам в армии.



Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич. Фото из открытых источников

Украинский майор заявил, что поступок Богдана Кротевича послужил примером и сможет изменить ситуацию в украинской армии.

"По моему мнению, Тавр вошел в историю своим громким заявлением о Содоле, причем сделал это не только словом, а и делом. Это первый толчок к глобальным изменениям и это исключительно его заслуга, заслуга в том, что у него есть яйца", — считает украинский лейтенант.

По словам военного, таким образом бойцы стали больше говорить в медиа о "неудачных кадровых решениях командования" и этим влиять на дальнейшее поведение таких командиров, в частности исправление таких лиц и их наказание.

"Его пример стал определенным прорывом во взаимоотношениях подчиненных и командиров в медиа, после него стали цепочкой подниматься другие вопросы по некоторым должностным лицам", — заявил военный.

Лейтенант ВСУ также отметил на необходимости, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не были достигнуты противоположные эффекты, в частности "по снятию реально толковых командиров".

Напомним, что 24 июня Богдан Кротевич написал заявление в ГБР на генерала Юрия Содоля, заявив, что тот "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал". Через несколько дней президент Украины уволил скандального генерала с должности командующего Объединенными Силами ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Богдан Кротевич решил подать в суд на ГБР из-за отказа открыть дело против Содоля.

Также "Комментарии" писали о возможных причинах, почему ГБР не открывает дело против скандального генерала.