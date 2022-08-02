У Медведева отрицают, что он опубликовал скандальное сообщение о Грузии и Казахстане (ФОТО)

Пост экс-президента РФ Дмитрия Медведева о Казахстане и Грузии вызвал негодование в обществе. Об этом пишет издание ТСН.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Издание передает, что помощник заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева заявил, что опубликованный им пост в соцсети "ВКонтакте" о Грузии и Казахстане написал не бывший премьер, а те, кто взломал его учетную запись.

Отметим, что спустя короткий промежуток времени пост был удален со страницы Медведева, но его скриншоты сейчас доступны в Сети.

Напомним, что в скандальном посте на странице Медведева говорилось о том, что "такой страны, как Грузия, не существовало", и она появилась якобы только в границах Российской империи, поэтому "Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".

Также в посте говорилось о Казахстане, который там назвали "искусственным государством".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что удастся ли удержать зерновое соглашение – пора ли уже переходить к более глобальным договоренностям. Несмотря на подписанные соглашения Россия будет искать пути, как сорвать договорённости и выставить Украину в негативном свете.

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Также "Комментарии" информировали о том, что новый конфликт США и Китая: почему возникли разногласия – удастся ли избежать новой войны. Китай советует США не играть с огнем, а Вашингтон, в свою очередь, показывает, что следовать по пути России очень чревато плохими последствиями.

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