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У Медведева отрицают, что он опубликовал скандальное сообщение о Грузии и Казахстане (ФОТО)

У Медведева прокомментировали скандальный пост

сегодня, 12:31
Автор:

Денис
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Пост экс-президента РФ Дмитрия Медведева о Казахстане и Грузии вызвал негодование в обществе. Об этом пишет издание ТСН. 

У Медведева отрицают, что он опубликовал скандальное сообщение о Грузии и Казахстане (ФОТО)

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Издание передает, что помощник заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева заявил, что опубликованный им пост в соцсети "ВКонтакте" о Грузии и Казахстане написал не бывший премьер, а те, кто взломал его учетную запись.

Отметим, что спустя короткий промежуток времени пост был удален со страницы Медведева, но его скриншоты сейчас доступны в Сети. 

Напомним, что в скандальном посте на странице Медведева говорилось о том, что "такой страны, как Грузия, не существовало", и она появилась якобы только в границах Российской империи, поэтому "Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".

Также в посте говорилось о  Казахстане, который там назвали "искусственным государством". 

У Медведева отрицают, что он опубликовал скандальное сообщение о Грузии и Казахстане (ФОТО) - фото 2

У Медведева отрицают, что он опубликовал скандальное сообщение о Грузии и Казахстане (ФОТО) - фото 3

У Медведева отрицают, что он опубликовал скандальное сообщение о Грузии и Казахстане (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что удастся ли удержать зерновое соглашение – пора ли уже переходить к более глобальным договоренностям. Несмотря на подписанные соглашения Россия будет искать пути, как сорвать договорённости и выставить Украину в негативном свете. 

Читайте также о том, что Путин подписал новую Морскую доктрину и назвал главную угрозу России. Путину не дает покоя НАТО, а также беспокоит защит акватории вод Черного моря. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в море готовятся выйти первые корабли с украинским зерном: сдержит ли РФ обещание – какие риски. Киев готов к экспорту украинского зерна — теперь слово за Россией, Турцией и ООН. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/eti-ruki-nichego-ne-pisali-u-medvedeva-otricayut-chto-on-pisal-ahineyu-o-kazahstane-i-gruzii-2124748.html
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