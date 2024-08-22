У МАГАТЭ «паника»: Гросси намерен встретиться с Зеленским на фоне событий в Курской области

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Ткачик Олеся
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию, а затем прибыть в Киев. В частности, в интервью Bloomberg он выразил серьезную обеспокоенность по поводу боевых действий в непосредственной близости от российской атомной электростанции. Гросси подчеркнул, что у двух блоков этой станции нет дополнительного защитного купола, который бы сдерживал радиацию в случае аварии.
Рафаэль Гросси
Он планирует посетить станцию в ближайшие дни, после чего отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее МАГАТЭ неоднократно сообщало об атаках беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками. В интервью Гросси отметил, что инспекторы агентства не смогли найти безоговорочных доказательств того, кто стоит за этими атаками.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Вероятно, этот визит состоится уже на следующей неделе. Известно, что Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.
Также "Комментарии" рассказывали , вероятный визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС будет использован РФ для замедления продвижения ВСУ в Курской области.
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