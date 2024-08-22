У МАГАТЭ «паника»: Гросси намерен встретиться с Зеленским на фоне событий в Курской области

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию, а затем прибыть в Киев. В частности, в интервью Bloomberg он выразил серьезную обеспокоенность по поводу боевых действий в непосредственной близости от российской атомной электростанции. Гросси подчеркнул, что у двух блоков этой станции нет дополнительного защитного купола, который бы сдерживал радиацию в случае аварии.

Рафаэль Гросси

"У этих блоков есть только обычная крыша, что делает активную зону реактора уязвимой. Когда учитываете, что войска находятся в пределах досягаемости артиллерии, это вызывает серьезную обеспокоенность как у меня, так и у МАГАТЭ", — отметил Гросси.

Он планирует посетить станцию в ближайшие дни, после чего отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее МАГАТЭ неоднократно сообщало об атаках беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками. В интервью Гросси отметил, что инспекторы агентства не смогли найти безоговорочных доказательств того, кто стоит за этими атаками.

"Если бы у нас были убедительные доказательства относительно источника атак, мы бы об этом заявили. Кто бы ни был ответственен за эти действия, он должен немедленно остановиться: атомная электростанция не должна быть военной целью", — подытожил Гросси.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Вероятно, этот визит состоится уже на следующей неделе. Известно, что Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.

Также "Комментарии" рассказывали , вероятный визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС будет использован РФ для замедления продвижения ВСУ в Курской области.



