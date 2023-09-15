logo

BTC/USD

26358.09

ETH/USD

1619.63

LTC/USD

64.61

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Буданова рассказали, сколько оккупантов ежедневно попадают в украинский плен
commentss НОВОСТИ Все новости

У Буданова рассказали, сколько оккупантов ежедневно попадают в украинский плен

Ежедневно в украинский плен попадают десятки россиян – как захваченные, так и те, кто сдается добровольно

сегодня, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Успешные действия ВСУ – главный залог того, что обменный фонд Украины ежедневно пополняется на десятки российских солдат и офицеров. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

У Буданова рассказали, сколько оккупантов ежедневно попадают в украинский плен

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Последние успешные действия украинских сил безопасности и обороны действительно позволяют активно пополнять обменный фонд, речь идет ежедневно о десятках россиян, которые попадают в украинский плен – как захваченные, так и те, кто сдается добровольно", — рассказал Юсов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, в Украине и РФ совсем по-разному смотрят на то, чтобы сохранить человеческую жизнь. Тем не менее, в Украине хорошо понимают, что каждый захваченный в плен россиянин – это увеличение шансов на то, чтобы как можно больше украинцев вскоре были освобождены из украинского плена и оказались дома.

Андрей Юсов отметил, программа "Хочу жить", по которой в плен сдаются сотни россиян, продолжает демонстрировать свою эффективность. Представитель разведки подтвердил, что только на сегодняшний день обрабатываются тысячи заявок от россиян, которые приняли решение добровольно сдаться и покинуть фронт, попав в безопасные для себя условия и получив соответствующие гарантии.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможен ли обмен пленными по формуле "всех на всех" в ближайшее время: ответ главы ГУР Кирилла Буданова.                          

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, у кого больше "обменного фонда" – у Украины или России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!