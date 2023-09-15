У Буданова рассказали, сколько оккупантов ежедневно попадают в украинский плен

Успешные действия ВСУ – главный залог того, что обменный фонд Украины ежедневно пополняется на десятки российских солдат и офицеров. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Последние успешные действия украинских сил безопасности и обороны действительно позволяют активно пополнять обменный фонд, речь идет ежедневно о десятках россиян, которые попадают в украинский плен – как захваченные, так и те, кто сдается добровольно", — рассказал Юсов.

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По его словам, в Украине и РФ совсем по-разному смотрят на то, чтобы сохранить человеческую жизнь. Тем не менее, в Украине хорошо понимают, что каждый захваченный в плен россиянин – это увеличение шансов на то, чтобы как можно больше украинцев вскоре были освобождены из украинского плена и оказались дома.

Андрей Юсов отметил, программа "Хочу жить", по которой в плен сдаются сотни россиян, продолжает демонстрировать свою эффективность. Представитель разведки подтвердил, что только на сегодняшний день обрабатываются тысячи заявок от россиян, которые приняли решение добровольно сдаться и покинуть фронт, попав в безопасные для себя условия и получив соответствующие гарантии.

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