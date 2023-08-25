Буданов рассказал, у кого больше "обменного фонда" – у Украины или РФ

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Кравцев Сергей
Практически пятая часть российских оккупантов, которые попадают в украинский плен, сдаются добровольно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью проекту "Радио Свобода Крым.Реалии" сделал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
В то же время главный украинский разведчик отметил, что у Украины есть значительно меньше так называемого "обменного фонда", чем в России.
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При этом глава ГУР отказался назвать точное количество россиян, которые сегодня находятся в украинскому плену, сославшись на гостайну во время войны. Но Кирилл Буданов заявил, что даже приблизительно подобраться к тому количеству пленных, которое есть у России Украина вряд ли сможет.
Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Продолжается она и сейчас. Кремлем же ставится задача мобилизовать на войну в Украине еще как минимум 450 тысяч человек.
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