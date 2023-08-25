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Буданов рассказал, у кого больше "обменного фонда" – у Украины или РФ

Кирилл Буданов заявил, что около 20% российских пленных сдаются добровольно

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Практически пятая часть российских оккупантов, которые попадают в украинский плен, сдаются добровольно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью проекту "Радио Свобода Крым.Реалии" сделал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов рассказал, у кого больше "обменного фонда" – у Украины или РФ

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

В то же время главный украинский разведчик отметил, что у Украины есть значительно меньше так называемого "обменного фонда", чем в России.


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"У нас его гораздо меньше. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать", – объяснил Кирилл Буданов.

При этом глава ГУР отказался назвать точное количество россиян, которые сегодня находятся в украинскому плену, сославшись на гостайну во время войны. Но Кирилл Буданов заявил, что даже приблизительно подобраться к тому количеству пленных, которое есть у России Украина вряд ли сможет.

Отметим, в этом же интервью Кирилл Буданов заявил, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Продолжается она и сейчас. Кремлем же ставится задача мобилизовать на войну в Украине еще как минимум 450 тысяч человек.

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-obminnyi-fond/32564544.html
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