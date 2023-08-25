Сколько россиян Путин еще хочет бросить на войну в Украине: ответ Буданова

Скрытая мобилизация в России не прекращалась. Продолжается она и сейчас. Кремлем же ставится задача мобилизовать на войну в Украине еще как минимум 450 тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии сделал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

При этом главный разведчик Украины уточнил, что окончательно решение пока что еще не принято. Сейчас руководство РФ рассматривает вариант по призыву дополнительно 450 тысяч человек.

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По информации Кирилла Буданова, прошлой осенью россияне призвали почти 350 тысяч россиян. Но скрытая мобилизация продолжается все время и сейчас ежемесячно в топку войны Кремль бросает от 20 до 22 тысяч человек.

"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", − прокомментировал Буданов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что россияне не прекращают свое наступление, полностью захватить новые города на Донбассе им все еще не удается. Какую тактику использует агрессор? И, почему стоит ожидать ускорения темпов мобилизации в России? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.



