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В британской разведке рассказали, к чему привела принудительная мобилизация в РФ

В Минобороны Британии считают, что принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии. Тех, кто уходит в самоволку, в виде наказания отправляют на войну с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, к чему привела принудительная мобилизация в РФ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, достоверные исследования независимых российских журналистов свидетельствуют о том, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке личного состава ("самоволке") — больше, чем за весь 2022 год.


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По данным британской разведки, российские военные изо всех сил пытались поддерживать дисциплину в своих рядах, но их проблемы, скорее всего, ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.                                                             

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, в настоящее время наказываются условными сроками, что означает, что они могут быть переведены в зону "спецоперации".

"Усилия России по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример уклонистам и поощрять патриотическое рвение, а не устранять коренные причины разочарования солдат", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что в Кремле нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации за счет вербовки рабочих-мигрантов из Центральной Азии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1661249400281202688
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