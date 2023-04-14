Почему россияне на Донбассе перешли к шагам отчаяния – почему теперь мобилизация в РФ ускорится



















Несмотря на то, что россияне не прекращают свое наступление, полностью захватить новые города на Донбассе им все еще не удается. Какую тактику использует агрессор? И, почему стоит ожидать ускорения темпов мобилизации в России? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россия продолжает использовать тактику "выжженной земли"

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Мы – Украина", продолжая атаковать на Донбассе противник истощается. А все эти атаки оккупантов являются "шагом отчаяния".

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"Они собирают по тем направлениям, где еще могут собрать людей, технику и продолжают наступательные действия, а также перебрасывают остатки тех резервов, которые еще сохранились на Востоке, например, на Лиманское направление, чтобы попытаться интенсифицировать боевые действия по тем направлениям. Марьинка, Авдеевка, Бахмут…", — рассказал эксперт.

По его оценкам, через несколько дней интенсивность наступления россиян будет падать еще. Потому что заметно, что враг сейчас бросает много сил на Бахмут, они истощаются, понесли потери и заметно, как и по Авдеевке, несмотря на то, что они просто сносят все с лица земли, стирают все авиацией и артиллерией, все же сил для захвата Авдеевки не хватает. Примечательно, что сейчас атаки сконцентрируются на этих 3-4 направлениях, где еще сохраняется какой-то небольшой потенциал.

Александр Мусиенко считает, что основная задача врага в ближайшее время – переход в оборону, подготовка оборонительных рубежей, потому что их наступление захлебывается и нет такой интенсивности, как было.

Путин вернул крепостное право в Россию

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Кремль рассчитывает увеличивать количество россиян, которых можно бросить в топку войны в Украине. Законом об электронных повестках кремлевский диктатор Владимир Путин вернул крепостное право в Россию. Фактически в РФ объявлена всеобщая мобилизация. Об этом эксперт заявил на своей ютуб-канале.

"Они теперь могут призывать всех, кто включен в реестр. По некоторым оценкам, это может быть от 15 до 17 миллионов человек… На мой взгляд, в России объявлена всеобщая мобилизация, и теперь она будет проходить довольно большими темпами и большими объемами", — заявил Олег Жданов.

По его словам, Путину просто нужно "пушечное мясо" для продолжения ведения войны в Украине.

"Мне кажется, что Путин может дойти до того, что будет как под Сталинградом, когда давали одну винтовку на двоих: одному — винтовку, другому — патроны…. Сегодня уже формируют не мотострелковые, а стрелковые полки", – отметил эксперт.

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