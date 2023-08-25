ВСУ прорвали первую линию обороны: Милли назвал участок фронта, где Украина идет вперед

Украинские защитники, скорее всего, прорвали первую линию обороны российских оккупантов на южном направлении. В частности, в Запорожской области Украина имеет хорошее продвижение вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Almamlakatv заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Генерал заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую оккупанты активно готовили несколько месяцев. В то же время Милли назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, "очень медленным".

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Отметим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что наши Силы обороны находятся на пороге прорыва. Тем временем, в США некоторые политики и аналитики продолжают подталкивать Украину наступать, призывая концентрировать силы на одном (южном) направлении. А президент Владимир Зеленский жестко отвечает такого рода критикам, что мы не намерены перебрасывать войска с востока на юг, фактически отдавая РФ Донбасс, Харьков, Днепр, Павлоград. О чем говорит информационная битва последнего времени вокруг российско-украинской войны в целом и наступления ВСУ в частности? Зачем некоторые на Западе, включая достаточно солидные медиа, так откровенно подыгрывают России? Что в данной ситуации следует понимать и делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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