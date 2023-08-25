logo

BTC/USD

26101.33

ETH/USD

1654.13

LTC/USD

64.73

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ прорвали первую линию обороны: Милли назвал участок фронта, где Украина идет вперед
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ прорвали первую линию обороны: Милли назвал участок фронта, где Украина идет вперед

Марк Милли считает, что украинцы, похоже, прорвали первую линию обороны РФ на юге и продвигаются в Запорожской области

сегодня, 15:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские защитники, скорее всего, прорвали первую линию обороны российских оккупантов на южном направлении. В частности, в Запорожской области Украина имеет хорошее продвижение вперед. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Almamlakatv заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

ВСУ прорвали первую линию обороны: Милли назвал участок фронта, где Украина идет вперед

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Генерал заявил, что украинским войскам удалось пройти основную первую линию обороны, которую оккупанты активно готовили несколько месяцев. В то же время Милли назвал украинское наступление, которое длится уже 8 недель, "очень медленным".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что наши Силы обороны находятся на пороге прорыва. Тем временем, в США некоторые политики и аналитики продолжают подталкивать Украину наступать, призывая концентрировать силы на одном (южном) направлении. А президент Владимир Зеленский жестко отвечает такого рода критикам, что мы не намерены перебрасывать войска с востока на юг, фактически отдавая РФ Донбасс, Харьков, Днепр, Павлоград. О чем говорит информационная битва последнего времени вокруг российско-украинской войны в целом и наступления ВСУ в частности? Зачем некоторые на Западе, включая достаточно солидные медиа, так откровенно подыгрывают России? Что в данной ситуации следует понимать и делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия совершила грубейшую ошибку — по какому сценарию будет освобожден украинский Крым.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.almamlakatv.com/news/123753-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!