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У Буданова ответили, можно ли было избежать войны России против Украины

В ГУР считают, что вопрос о нападении России на Украину в 2022 году нужно ставить "всему миру"

сегодня, 14:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ошибочно думают те, кто считает, что российско-украинская война началась в 2022 году. Началась она также не в 2014-м году. На самом деле война РФ против Украины началась задолго до 2014 года. Цивилизованный мир сам допустил формирование в XXI веке такой диктатуры, которая нападает на другие государства. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Байрактар" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

У Буданова ответили, можно ли было избежать войны России против Украины

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают, что вопрос войны РФ против Украины был решен, "как только наша страна бросила вызов империи и заявила, что хочет быть независимой".


"Это произошло и не в 1991-м, а гораздо раньше. Вопрос войны, собственно, был решен. Она давно ведется. Сейчас, я очень надеюсь, это уже финальная развязка, и после нее мы будем двигаться свободно, без российских гирь на ногах", – заявил Юсов.

При этом представитель разведки указал, что вопрос о нападении России на Украину в 2022 году нужно ставить "всему миру, к архитектуре безопасности".

"Как случилось, что в XXI веке сформировался такой режим, который нападает на разные государства, аннексирует части территорий, не признает суверенитет – речь же не только об Украине, – уничтожает собственных граждан, вводит диктатуру", – возмущен представитель ГУР.

Юсов указал, что экзистенциальный конфликт между РФ и Украины существует очень давно – не было такого, что до 24 февраля у Украины существовал так называемый миролюбивый российский сосед, а потом вдруг что-то испортилось.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=grR2pW9T-sE&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 15:09

Бред! Говорить не мішки носить! факт остаєтся фактом війна (якої юридочно і досі немає) почалася с 2014 року з поваленным та захватом влади не народом, а іншою бандою!!! Поганий янукович (ну нехай буде) діждались виборів вибрали кращого або як майдан вимагали би нових перевиборів, а не тот абсурд який влаштували із сцени основні керманичі майдану. І гірше всього що тоді що разар влдасної зброї Україна не виготоваляє для своє армії, а тупо знищує Українців!

Ігор

сегодня, 15:06

Нехай ці експерти та аналітики знайдуть відповідь на питання чому ані власники бізнесу, ані посадовці судді силовики з величезними зарплатами, або ті хто вже на пенсії з захмарними виплатами тощо. Ніхто з них не переймається що Україна програла, навіть і не прагнуть щось змінити захистити. Що їм такого зрадники на банковій пообіцяли? Вони всі впевнені що нічого не втратять від окупації? Чому так?


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