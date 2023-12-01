У Буданова ответили, можно ли было избежать войны России против Украины

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Кравцев Сергей
Ошибочно думают те, кто считает, что российско-украинская война началась в 2022 году. Началась она также не в 2014-м году. На самом деле война РФ против Украины началась задолго до 2014 года. Цивилизованный мир сам допустил формирование в XXI веке такой диктатуры, которая нападает на другие государства. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Байрактар" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
В украинской разведке знают, что вопрос войны РФ против Украины был решен, "как только наша страна бросила вызов империи и заявила, что хочет быть независимой".
При этом представитель разведки указал, что вопрос о нападении России на Украину в 2022 году нужно ставить "всему миру, к архитектуре безопасности".
Юсов указал, что экзистенциальный конфликт между РФ и Украины существует очень давно – не было такого, что до 24 февраля у Украины существовал так называемый миролюбивый российский сосед, а потом вдруг что-то испортилось.
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Правдоруб
сегодня, 15:09
Бред! Говорить не мішки носить! факт остаєтся фактом війна (якої юридочно і досі немає) почалася с 2014 року з поваленным та захватом влади не народом, а іншою бандою!!! Поганий янукович (ну нехай буде) діждались виборів вибрали кращого або як майдан вимагали би нових перевиборів, а не тот абсурд який влаштували із сцени основні керманичі майдану. І гірше всього що тоді що разар влдасної зброї Україна не виготоваляє для своє армії, а тупо знищує Українців!
Ігор
сегодня, 15:06
Нехай ці експерти та аналітики знайдуть відповідь на питання чому ані власники бізнесу, ані посадовці судді силовики з величезними зарплатами, або ті хто вже на пенсії з захмарними виплатами тощо. Ніхто з них не переймається що Україна програла, навіть і не прагнуть щось змінити захистити. Що їм такого зрадники на банковій пообіцяли? Вони всі впевнені що нічого не втратять від окупації? Чому так?