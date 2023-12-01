У Буданова ответили, можно ли было избежать войны России против Украины

Ошибочно думают те, кто считает, что российско-украинская война началась в 2022 году. Началась она также не в 2014-м году. На самом деле война РФ против Украины началась задолго до 2014 года. Цивилизованный мир сам допустил формирование в XXI веке такой диктатуры, которая нападает на другие государства. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Байрактар" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

В украинской разведке знают, что вопрос войны РФ против Украины был решен, "как только наша страна бросила вызов империи и заявила, что хочет быть независимой".

"Это произошло и не в 1991-м, а гораздо раньше. Вопрос войны, собственно, был решен. Она давно ведется. Сейчас, я очень надеюсь, это уже финальная развязка, и после нее мы будем двигаться свободно, без российских гирь на ногах", – заявил Юсов.

При этом представитель разведки указал, что вопрос о нападении России на Украину в 2022 году нужно ставить "всему миру, к архитектуре безопасности".

"Как случилось, что в XXI веке сформировался такой режим, который нападает на разные государства, аннексирует части территорий, не признает суверенитет – речь же не только об Украине, – уничтожает собственных граждан, вводит диктатуру", – возмущен представитель ГУР.

Юсов указал, что экзистенциальный конфликт между РФ и Украины существует очень давно – не было такого, что до 24 февраля у Украины существовал так называемый миролюбивый российский сосед, а потом вдруг что-то испортилось.

Читайте также на портале "Комментарии" — от чего зависит дальнейшая поддержка Западом Украины в войне: возможен ли скорый мир.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят новые объяснения Путина войны против Украины: почему кто-то еще верит в переговоры.



