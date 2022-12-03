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У Байдена заявили, что нет смысла заключать фальшивый мир с РФ

Госсекретарь США Блинкен отметил, что Путин говорит о дипломатии и в то же время наносит ракетные удары по Украине. А сейчас он подстрекает к эскалации ситуации

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Белый дом действительно поддерживает прямой контракт с Кремлем, но лишь для того, чтобы избежать серьёзнейших угроз, потому что президент РФ Путин не готов к реальным шагам по завершению войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", такое мнение озвучил государственный секретарь Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу France 2. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Голос Америки".

У Байдена заявили, что нет смысла заключать фальшивый мир с РФ

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Блинкен уточнил, что на прямой контакт с Москвой Вашингтон вышел по прямой связи, когда Кремль все чаще начал использовать риторику о применении ядерного оружия в войне против Украины.

Отвечая на вопрос журналиста, были ли это реальные опасения, Блинкен ответил, что в США "не видели конкретного движения по этому поводу, но все равно есть страх чрезвычайной ситуации".                                                     

Несмотря на эти контакты, уточнил Блинкен, между США и Россией нет переговоров о завершении войны в Украине, потому что они могут проходить только между Киевом им Москвой. Украина должна сама решать, что для нее приемлемо и когда можно идти на контакт с Россией.

По словам Энтони Блинкена, США могли бы включиться в переговорный процесс, если бы президент России продемонстрировал реальное желание к переговорам и к миру, но пока что этого не происходит.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в ISW объяснили, почему у Путина активно продвигают тему переговоров с Украиной и Западом.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/bliokenk-interview-telekanal-france-2/6860031.html
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