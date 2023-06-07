У Байдена ответили Лаврову, который боится эскалации из-за передачи F-16 Украине

Если руководство России так опасается военного потенциала Украины, то Москве стоит забрать свои войска из украинской территории. Истребители F-16 нужны Украине исключительно для самозащиты. Как передает издание "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что передача истребителей F-16 Украине приведет к дальнейшей эскалации.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Первое, что я хотел бы сказать министру Лаврову: если вы обеспокоены украинским военным потенциалом, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину", – отметил Джон Кирби.

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По его словам, F-16 будут переданы в рамках долгосрочных оборонных потребностей Украины. Речь идет о том, чтобы помочь Украине обеспечить потребности для самозащиты.

Сергей Лавров ранее заявил, что Запад якобы готовится к тому, чтобы продолжать эскалацию войны. В частности, он утверждал, что одна из модификаций F-16 способна нести ядерное оружие.

Кирби в ответ заявил, что это не США "разбрасываются безрассудной ядерной риторикой, а такие люди, как министр иностранных дел Лавров, президент Путин, а также представитель Путина Песков".

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