Что, помимо F-16, может еще получить Украина – где Киев может размещать истребители

Процесс передачи современных западных истребителей Украине уже стартовал. Конечно же, пока речь не идет о прямых поставках самолетов в Киев, но обучение украинских пилотов уже идет. Какие самолеты, кроме уже разрекламированных F-16, может получить Украина? Где западные самолеты могут размещаться, чтобы противник их не достал своими обстрелами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Истребители Eurofighter и Gripen могут быть лучше, чем F-16, потому что на эти самолеты можно поставить ракету Meteor класса "воздух – воздух"

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что помимо американских истребителей F-16 Украина может получить от партнеров также самолеты Eurofighter. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".

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"Вопрос истребителей Eurofighter возник после того, как приняли политическое решение по F-16. В последующие недели состоится процесс расширения авиационной коалиции, который будет предусматривать поставки не только F-16 Украине, но и поставки Eurofighter от нескольких стран", – отметил Иван Киричевский.

По его мнению, есть все основания утверждать, что союзники будут уговаривать Швецию все-таки принять политическое решение и передать Украине истребители JAS 39 Gripen.

При этом эксперт не исключает, что самолеты Eurofighter и Gripen могут даже превосходить по целому ряду параметров истребители F-16. На них можно поставить ракету Meteor.

"Если вскоре удастся насобирать 40 боеспособных F-16 – это хорошо, но этого недостаточно. Из-за того, что этих самолетов хватит лишь на одно из операционных направлений, а их у нас пять, и нужно еще искать самолеты", – подытожил эксперт.

Передача F-16 Украине – вопрос времени, равно как и овладение их украинскими пилотами

Сейчас союзники Украины ведут разговоры не только о том, кто и сколько передаст Украине истребителей, но и о том, где размещать эти истребители. Есть предположение, что они будут базироваться не на территории Украины. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

При этом эксперт обратил внимание на один очень существенный нюанс. Если истребители будут размещаться не в Украине, то нужно предусмотреть, чтобы они вылетали на выполнение боевой задачи из Украины. Потому как, если истребители будут вылетать, к примеру, на перехват российских ракет с Польши, то это можно будет считать, как вовлечение третьей страны в войну.

"Поэтому, я думаю, мы будем приземлять их где-нибудь здесь. Наши МиГ-29 и Су-24, Су-27 взлетают с наших аэродромов, мы их защищаем. Здесь нужно улучшить систему ПВО для того, чтобы снизить вероятность попадания. Это организационно-технический вопрос, который решается", – отметил эксперт по авиации.

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