Что, помимо F-16, может еще получить Украина – где Киев может размещать истребители

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Кравцев Сергей
Процесс передачи современных западных истребителей Украине уже стартовал. Конечно же, пока речь не идет о прямых поставках самолетов в Киев, но обучение украинских пилотов уже идет. Какие самолеты, кроме уже разрекламированных F-16, может получить Украина? Где западные самолеты могут размещаться, чтобы противник их не достал своими обстрелами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что помимо американских истребителей F-16 Украина может получить от партнеров также самолеты Eurofighter. Свое мнение эксперт озвучил в эфире телеканала "Эспрессо".
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По его мнению, есть все основания утверждать, что союзники будут уговаривать Швецию все-таки принять политическое решение и передать Украине истребители JAS 39 Gripen.
При этом эксперт не исключает, что самолеты Eurofighter и Gripen могут даже превосходить по целому ряду параметров истребители F-16. На них можно поставить ракету Meteor.
Сейчас союзники Украины ведут разговоры не только о том, кто и сколько передаст Украине истребителей, но и о том, где размещать эти истребители. Есть предположение, что они будут базироваться не на территории Украины. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.
При этом эксперт обратил внимание на один очень существенный нюанс. Если истребители будут размещаться не в Украине, то нужно предусмотреть, чтобы они вылетали на выполнение боевой задачи из Украины. Потому как, если истребители будут вылетать, к примеру, на перехват российских ракет с Польши, то это можно будет считать, как вовлечение третьей страны в войну.
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