Военный рассказал, чего никогда нельзя говорить солдатам, которые вернулись с фронта

Украинский военный Андрей Смоленский рассказал, что не следует говорить вернувшимся с фронта солдатам. По его словам, жалость больше всего унижает военных, сознательно ушедших защищать Украину от российской агрессии.



Военный Андрей Смоленский. Фото из открытых источников

Раненый под боями военный Андрей Смоленский в интервью для ТСН отметил, что к солдатам не следует проявлять сожаления, а лучше благодарить за их поступки на войне, и выражать свое уважение.

"Жаль — это самое худшее, что можно дать военному после возвращения с фронта. Жаль — это огромное унижение военного, сознательно уходящего на фронт. После ранения военным надо давать не жалость, а уважение", — говорит Смоленский.

Военный также рассказал о случаях, когда вместо разговора с ранеными солдатами начинают говорить с человеком, который находится рядом и игнорирует военного.

"Есть истории, когда к тебе может подбежать человек... и начать говорить не с тобой, а с человеком, который возле тебя выглядит здоровым и не обращать на тебя внимание. Такие истории я слышал от других раненых военных и наблюдал даже. Так поступают даже родственники", — подчеркнул Андрей Смоленский.

Смоленский добавил, что вместо жалости к военным можно выражать сочувствие и относиться с пониманием.

Андрей Смоленский – украинский военный, который в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ. В мае 2023 года вблизи Роботиного получил тяжелое ранение, где потерял обе руки и зрение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный рассказал, что его больше всего раздражает.

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