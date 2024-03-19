Военный рассказал, чего никогда нельзя говорить солдатам, которые вернулись с фронта

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Slava Kot
Украинский военный Андрей Смоленский рассказал, что не следует говорить вернувшимся с фронта солдатам. По его словам, жалость больше всего унижает военных, сознательно ушедших защищать Украину от российской агрессии.
Военный Андрей Смоленский. Фото из открытых источников
Раненый под боями военный Андрей Смоленский в интервью для ТСН отметил, что к солдатам не следует проявлять сожаления, а лучше благодарить за их поступки на войне, и выражать свое уважение.
Военный также рассказал о случаях, когда вместо разговора с ранеными солдатами начинают говорить с человеком, который находится рядом и игнорирует военного.
Смоленский добавил, что вместо жалости к военным можно выражать сочувствие и относиться с пониманием.
Андрей Смоленский – украинский военный, который в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ. В мае 2023 года вблизи Роботиного получил тяжелое ранение, где потерял обе руки и зрение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный рассказал, что его больше всего раздражает.
Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который цинично объяснил уклонистам, почему находясь в армии больше шансов выжить.
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