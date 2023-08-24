Турция подарила Украине военную технику в День Независимости

Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на изготовлении военной техники, поздравила Украину с Днем Независимости. Компания подарила украинской разведке ударный БПЛА Bayraktar TB2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте Главного управления разведки Украины.



Турция подарила Украине БПЛА Bayraktar TB2. Фото из открытых источников

24 августа Украина отмечает 32-летие Независимости. В этот день Украина продолжает защищать свои земли от агрессии Российской Федерации, а турецкая компания Baykar Makina сделала подарок, который поможет сделать это еще эффективнее.

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"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", — пишет Главное управление разведки.

ГУР выразила благодарность партнерам и друзьям, которые помогают украинцам во время войны и указали, что это оружие поможет уничтожать врагов и будет отстаивать свободу и независимость Украины.

В ГУР также отметили, что это не в первый раз, когда Baykar Makina предоставляют в подарок свои беспилотники для украинской разведки. В частности, Украина получила 25 января два дрона Bayraktar TB2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР Буданов дал совет жителям Крыма. Он рассказал, что нужно делать тем, кто натворил глупостей в Крыму и тем, кто ждет освобождения полуострова.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные уничтожили мощное российское оружие. В ГУР опубликовали последствия большого взрыва в Крыму, где провели удачную операцию и попали в российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".