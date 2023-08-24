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Турция подарила Украине военную технику в День Независимости

Турецкая оборонная компания Baykar Makina подарила Украине военную технику.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Турецкая компания Baykar Makina, специализирующаяся на изготовлении военной техники, поздравила Украину с Днем Независимости. Компания подарила украинской разведке ударный БПЛА Bayraktar TB2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление на сайте Главного управления разведки Украины.

Турция подарила Украине военную технику в День Независимости

Турция подарила Украине БПЛА Bayraktar TB2. Фото из открытых источников

24 августа Украина отмечает 32-летие Независимости. В этот день Украина продолжает защищать свои земли от агрессии Российской Федерации, а турецкая компания Baykar Makina сделала подарок, который поможет сделать это еще эффективнее.


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"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", — пишет Главное управление разведки.

ГУР выразила благодарность партнерам и друзьям, которые помогают украинцам во время войны и указали, что это оружие поможет уничтожать врагов и будет отстаивать свободу и независимость Украины.

В ГУР также отметили, что это не в первый раз, когда Baykar Makina предоставляют в подарок свои беспилотники для украинской разведки. В частности, Украина получила 25 января два дрона Bayraktar TB2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР Буданов дал совет жителям Крыма. Он рассказал, что нужно делать тем, кто натворил глупостей в Крыму и тем, кто ждет освобождения полуострова.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные уничтожили мощное российское оружие. В ГУР опубликовали последствия большого взрыва в Крыму, где провели удачную операцию и попали в российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".



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Источник: https://gur.gov.ua/content/kompaniia-baykar-makina-do-dnia-nezalezhnosti-bezkoshtovno-peredala-ukrainskym-rozvidnykam-udarnyi-bpla-bayraktar-tv2.html
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