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Трибунал для Путина. Когда могут начать процесс, как поймать президента России

После полномасштабного нападения на территорию Украины и военных преступлений украинские дипломаты и юристы обсуждают создание механизма, согласно которому президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности.

сегодня, 15:35
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Автор:

Slava Kot

Парламентская ассамблея НАТО недавно признала Россию страной, которая спонсирует терроризм. Может ли такая резолюция приступить к созданию Международного трибунала для Путина и его людей? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью народного депутата Украины, главы национальной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернова для издания Onet.

Трибунал для Путина. Когда могут начать процесс, как поймать президента России

Трибунал для Путина. Фото: из открытых источников

Чернов утверждает, что резолюция Парламентской ассамблеи НАТО носит рекомендательный характер. Несмотря на это, украинский чиновник отмечает, что идею о признании России страной, являющейся спонсором терроризма, продвигают среди всех украинских партнеров.

Решение о создании Международного трибунала для Путина может быть принято только Генеральной Ассамблеей ООН. Егор Чернов говорит, что такой трибунал будет создан, как только у Украины будет достаточно союзников для голосования.

"Надеюсь, в ближайшее время будет подана соответствующая заявка. Но мы должны убедиться, что у нас будет достаточно партнеров, готовых поддержать нас во время голосования", — утверждает украинский депутат.

Народный депутат Украины говорит, что доказать сам факт российской агрессии не будет сложной задачей.

"Доказать факт агрессии, то есть развязывание войны, достаточно просто. Важно, чтобы перед таким трибуналом предстали высшие должностные лица Российской Федерации", — считает Егор Чернов.

Хотя президента России будет сложно арестовать, но такие действия станут возможными. К примеру, во время международного визита Владимира Путина в другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие дальнейшие шаги можно ожидать после резолюции Парламентской ассамблеи НАТО о признании России страной, которая спонсирует терроризм.

Также "Комментарии" писали о трех возможных сценариях, когда НАТО сможет вступить в войну с Россией.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nato-pojdzie-na-wojne-z-rosja-widze-taka-mozliwosc-w-trzech-wypadkach/jtb6nh0
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