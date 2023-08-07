Три страны Глобального Юга поддержали территориальную целостность Украины на встрече в Джидде

Заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан заявил, что Бразилия, Китай и Индия поддержали территориальную целостность Украины во время встречи 40 стран Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Seznam Zprávy.

Бразилия, Китай и Индия поддержали территориальную целостность Украины

5 и 6 августа в Джидде прошла двухдневная встреча представителей около четырех десятков стран, обсудивших главные принципы для завершения войны в Украине. Во время встречи Саудовская Аравия предложила собственный мирный план по прекращению войны между Украиной и Россией. Одно из главных требований плана – это территориальная целостность Украины.

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"Саудовская Аравия имеет опыт организации подобных международных мероприятий и действительно справилась с этим достойно и ответственно", — заявил представитель Чехии Ян Мариан.

По словам заместителя руководителя МИД Чехии, основным результатом встречи стало то, что кроме стран НАТО и ЕС, поддерживающих Киев, территориальную целостность Украины также признали страны Глобального Юга — Бразилия, Китай и Индия.

Ян Мариан также объяснил, почему Россия не получила приглашение в Саудовскую Аравию. По его словам, Россия является агрессором и не имеет реального интереса вывести свои войска из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел РФ выдвинули свои требования к миру в Украине после переговоров в Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали о заместителе председателя Совета Безопасности РФ Дмитрии Медведеве, который бурно отреагировал на встречу стран в Джидде, куда не пригласили Россию и назвал три ключевых пункта для завершения войны в Украине.