logo

BTC/USD

28822.21

ETH/USD

1816.82

LTC/USD

81.54

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Три страны Глобального Юга поддержали территориальную целостность Украины на встрече в Джидде
commentss НОВОСТИ Все новости

Три страны Глобального Юга поддержали территориальную целостность Украины на встрече в Джидде

В ходе встречи в Саудовской Аравии территориальную целостность Украины поддержали не только страны Запада.

сегодня, 16:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан заявил, что Бразилия, Китай и Индия поддержали территориальную целостность Украины во время встречи 40 стран Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Seznam Zprávy.

Три страны Глобального Юга поддержали территориальную целостность Украины на встрече в Джидде

Бразилия, Китай и Индия поддержали территориальную целостность Украины

5 и 6 августа в Джидде прошла двухдневная встреча представителей около четырех десятков стран, обсудивших главные принципы для завершения войны в Украине. Во время встречи Саудовская Аравия предложила собственный мирный план по прекращению войны между Украиной и Россией. Одно из главных требований плана – это территориальная целостность Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Саудовская Аравия имеет опыт организации подобных международных мероприятий и действительно справилась с этим достойно и ответственно", — заявил представитель Чехии Ян Мариан.

По словам заместителя руководителя МИД Чехии, основным результатом встречи стало то, что кроме стран НАТО и ЕС, поддерживающих Киев, территориальную целостность Украины также признали страны Глобального Юга — Бразилия, Китай и Индия.

Ян Мариан также объяснил, почему Россия не получила приглашение в Саудовскую Аравию. По его словам, Россия является агрессором и не имеет реального интереса вывести свои войска из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел РФ выдвинули свои требования к миру в Украине после переговоров в Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали о заместителе председателя Совета Безопасности РФ Дмитрии Медведеве, который бурно отреагировал на встречу стран в Джидде, куда не пригласили Россию и назвал три ключевых пункта для завершения войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-dulezity-signal-rika-cesky-ucastnik-o-mirovem-summitu-v-saudske-arabii-235121
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!