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Тревожные сообщения с Запорожской АЭС: эксперты МАГАТЭ провели обыски

МАГАТЭ заявило, что нашло взрывчатку вне внутренней площадки ЗАЭС. По словам руководителя агентства, это "военное решение" россиян.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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Эксперты МАГАТЭ провели инспекционную проверку территории Запорожской атомной электростанции и обнаружили противопехотные мины, которые установили российские войска на площадке АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Тревожные сообщения с Запорожской АЭС: эксперты МАГАТЭ провели обыски

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Эксперты Международного агентства по атомной энергии провели осмотр ЗАЭС 23 июля и зафиксировали взрывчатку в зоне между внутренними и внешними ограждениями площадки атомной станции. Однако МАГАТЭ не обнаружили никаких мин во внутренней части площадки АЭС.


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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что российские силы, контролирующие Запорожскую АЭС, предупредили экспертов атомного агентства о наличии мин вне внутренней площадки станции. По словам Гросси, это "военное решение" россиян. Однако такие действия являются нарушением МАГАТЭ.

"Наличие такой взрывчатки на площадке противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности, что создает дополнительное психологическое давление на персонал станции", — заявил Рафаэль Гросси.

Несмотря на это, МАГАТЭ продолжает требовать у России доступ к крышам реакторов, особенно 3 и 4 блока. Согласно данным Генштаба ВСУ, россияне могут провести провокацию на территории ЗАЭС и обвинить Украину в подрыве атомной станции. По информации штаба, именно на крышах 3 и 4 энергоблока Запорожской АЭС были размещены сторонние предметы.

"Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", – отметили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МАГАТЭ отреагировали на информацию о заминировании Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писали об ученом-ядерщике, который рассказал насколько опасен был бы взрыв на ЗАЭС.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-mahate-miny-zaes/32517283.html
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