Тревожные сообщения с Запорожской АЭС: эксперты МАГАТЭ провели обыски

Эксперты МАГАТЭ провели инспекционную проверку территории Запорожской атомной электростанции и обнаружили противопехотные мины, которые установили российские войска на площадке АЭС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото из открытых источников

Эксперты Международного агентства по атомной энергии провели осмотр ЗАЭС 23 июля и зафиксировали взрывчатку в зоне между внутренними и внешними ограждениями площадки атомной станции. Однако МАГАТЭ не обнаружили никаких мин во внутренней части площадки АЭС.

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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что российские силы, контролирующие Запорожскую АЭС, предупредили экспертов атомного агентства о наличии мин вне внутренней площадки станции. По словам Гросси, это "военное решение" россиян. Однако такие действия являются нарушением МАГАТЭ.

"Наличие такой взрывчатки на площадке противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности, что создает дополнительное психологическое давление на персонал станции", — заявил Рафаэль Гросси.

Несмотря на это, МАГАТЭ продолжает требовать у России доступ к крышам реакторов, особенно 3 и 4 блока. Согласно данным Генштаба ВСУ, россияне могут провести провокацию на территории ЗАЭС и обвинить Украину в подрыве атомной станции. По информации штаба, именно на крышах 3 и 4 энергоблока Запорожской АЭС были размещены сторонние предметы.

"Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", – отметили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МАГАТЭ отреагировали на информацию о заминировании Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писали об ученом-ядерщике, который рассказал насколько опасен был бы взрыв на ЗАЭС.