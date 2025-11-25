Тревожное сравнение: почему мирный план США повторяет роковые ошибки 1938 года

В мировой политике редко встречаются исторические параллели, столь точные и одновременно столь тревожные, как и то, что сегодня сравнивает предложенный США "мирный план" по Украине с известным Мюнхенским соглашением 1938 года. Немецкий историк Свен Феликс Келлергофф в своей колонке для Welt провел именно такое сравнение, и его выводы звучат как предупреждение.

Владимир Зеленский. Фото: AFP

В конце 1930-х европейские лидеры пытались избежать новой войны, уступив Гитлеру часть территории Чехословакии. Соглашение должно было "гарантировать мир", но уже через три недели после его подписания нацистская Германия взялась за полное покорение страны. Сегодня Келлергофф предостерегает, что предложенная Трампом и согласованная с Путиным формула мира для Украины содержит опасные сходства с произошедшим в 1938 году и может иметь не менее катастрофические последствия.

В 1938 году Чехословакию фактически лишили права голоса. Ее судьбу решили без нее. Также и нынешний план из 28 пунктов, сформированных США и согласованных с Кремлем, ставит Украину перед выбором между опасным компромиссом и потерей ключевой поддержки со стороны Вашингтона. Как объясняет историк, сходство очевидно, ведь агрессор получает вознаграждение, жертва – давление.

Как и 85 лет назад, предложение предусматривает значительные территориальные уступки и демилитаризацию уже пережившего масштабную войну государства. Одной из величайших ошибок Мюнхена были размытые обещания мира, оказавшиеся пустыми. Сходные формулировки присутствуют и в новом плане.

Пункты 10 и 22 предусматривают возможность отмены гарантий безопасности при "нарушениях". Это создает идеальные условия для манипуляций, ведь Кремль уже десятилетиями показывает способность фабриковать поводы для новых нападений. Достаточно вспомнить инсценированную "атаку" на радиостанцию в Гляйвице в 1939 году или взрывы домов в России в 1999 году.

Так же нелогичными звучат ожидания по соблюдению Москвой новых договоренностей. Россия уже нарушила ряд международных соглашений, включая Будапештский меморандум и Минские договоренности. По словам Келлергоффа, надежды на "надежный диалог" выглядят не менее наивно, чем вера Невилла Чемберлена в слова Гитлера в 1938 году.

Один из пунктов плана позволяет России не только сохранить оккупированные территории, но получить дополнительные. Более того, украинская армия должна значительно сократить свои силы и оставить укрепленные позиции без боя. Историк отмечает, что это повторяет логику Мюнхена, когда Чехословакии навязали уступки, которые сделали ее неспособной защищаться. После этого захват стал лишь вопросом времени.

Особенно противоречивым является пункт, по которому США получают половину доходов от послевоенной реконструкции Украины. По мнению Келлергоффа, это демонстрирует опасный подход к международной политике, когда стратегические интересы и ценности уступают коммерческим выгодам. Это превращает мирный процесс в бизнес-соглашение и ставит под вопрос стабильность будущей системы безопасности в Европе.

Как и после Мюнхенского соглашения, открывшего путь ко Второй мировой войне, нынешний "мирный план" может стать лишь паузой перед новым взрывом насилия. В любой момент Кремль сможет использовать провокацию, инцидент на границе или искусственный повод, чтобы отменить обязательства и начать новую атаку.

По словам Келлергоффа, вопрос лишь в том, кто станет следующей жертвой: Молдова, страны Балтии, Финляндия или остатки Украины. Как подытоживает историк, эта новая форма умиротворения в 21 веке, опасна и непродумана, а история уже однажды показала, к чему это приводит.

