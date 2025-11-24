США та Україна розробили новий мирний план: які пункти були змінені

Після складних і багатогодинних переговорів у Женеві Україна та США узгодили оновлену версію мирного плану, який тепер містить 19 пунктів замість початкових 28. Як розповів Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, саме в Женеві сторони змогли відсікти найбільш суперечливі пропозиції та виробити спільне бачення подальших кроків щодо закінчення війни.

Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел

Сергій Кислиця розповів, що українська сторона від початку наголошувала, що жодних рішень щодо територій ухвалити неможливо без мандату суспільства, адже це вимога Конституції. Відтак пропозиції, які натякали на можливі територіальні поступки, були зняті з обговорення.

Також в дужках залишилися питання щодо майбутніх форматів взаємин НАТО, США і Росії. За його словами, вони потребують рішень президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

"Від початкової версії залишилося дуже мало. Ми напрацювали значний масив узгоджених позицій і визначили кілька моментів, де можемо піти на компроміс. Решта потребуватиме рішень на рівні лідерів", — сказав Кислиця.

Також Кислиця розповів, що пункт про обмеження чисельності української армії вилучили. Крім того, позиція про загальну амністію російських воєнних злочинців змінена, адже вона не могла бути прийнятною для України.

За словами українського дипломата, американські учасники переговорів були уважними до українських аргументів, демонстрували готовність до реального діалогу, а більшість українських правок делегація США врахувала.

Після того, як обидві сторони доповідатимуть своїм лідерам, Вашингтон планує контактувати з Москвою, щоб перевірити, чи готова Росія рухатися в напрямку переговорів. Кислиця наголошує, що саме реакція Росії визначатиме подальшу долю мирного процесу. Як він пояснив, Україна, зі свого боку, заявила про готовність "їхати куди завгодно", аби працювати над справедливим завершенням війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мирний план США мав ще два таємних пункти.

Також "Коментарі" писали, що змінилося після переговорів України та США у Женеві.