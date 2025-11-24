США и Украина разработали новый мирный план: какие пункты были изменены

После сложных и многочасовых переговоров в Женеве Украина и США согласовали обновленную версию мирного плана, который теперь содержит 19 пунктов вместо начальных 28. Как рассказал Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, именно в Женеве стороны смогли отсечь наиболее противоречивые предложения и выработать совместное видение дальнейших шагов для окончания войны.

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица рассказал, что украинская сторона изначально отмечала, что никаких решений по территориям принять невозможно без мандата общества, ведь это требование Конституции. Следовательно, предложения, намекавшие на возможные территориальные уступки, были сняты с обсуждения.

Также в скобках остались вопросы о будущих форматах взаимоотношений НАТО, США и России. По его словам, они нуждаются в решениях президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"От начальной версии осталось очень мало. Мы наработали значительный массив согласованных позиций и определили несколько моментов, где можем пойти на компромисс. Остальные нуждаются в решениях на уровне лидеров", — сказал Кислица.

Также Кислица рассказал, что пункт об ограничении численности украинской армии изъят. Кроме того, позиция об всеобщей амнистии российских военных преступников изменена, ведь она не могла быть приемлемой для Украины.

По словам украинского дипломата, американские участники переговоров были внимательны к украинским аргументам, демонстрировали готовность к реальному диалогу, а большинство украинских правок делегация США учла.

После того, как обе стороны будут докладывать своим лидерам, Вашингтон планирует контактировать с Москвой, чтобы проверить, готова ли Россия двигаться в направлении переговоров. Кислица отмечает, что именно реакция России будет определять дальнейшую судьбу мирного процесса. Как он пояснил, Украина со своей стороны заявила о готовности "ехать куда угодно", чтобы работать над справедливым завершением войны.

