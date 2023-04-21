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Точным ударом: Николаевские десантники «Джавелином» уничтожили танк окупантов Т-90 вместе с экипажем

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, пишут «Комментарии»

сегодня, 11:05
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Автор:

Белоокая Ира

Точным ударом: Николаевские десантники «Джавелином» уничтожили танк окупантов Т-90 вместе с экипажем

ВСУ уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом

"Воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сорвали попытку противника осуществить проработку проходов в минных полях на одном из направлений", — отмечают в сообщении.


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В ходе выполнения боевого задания украинские десантники воздушной разведки обнаружили захватчика при попытке создания проходов в минных полях. Помехой оккупантов стали Николаевские десантники. В боевую готовность сразу оперативно провели противотанковые расчеты.

"Метким пуском с ПТРК Javelin танк российских окупантов Т-90 был уничтожен вместе с экипажем", — добавляют в Командовании.

Как писали "Комментарии", – на Донбассе ни на день не утихают бои. Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону ВСУ. Действительно ли россиянам удается продвигать в Бахмуте? Почему противник снова возобновил штурм Угледара? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Турция не ввела и не собирается вводить санкции против России по примеру стран Запада, поскольку она руководствуется собственными интересами. Как передает "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет "DHA".

Напомним, "Комментарии" писали, — российские власти планируют сохранить контрольно-пропускные пункты между своей и временно оккупированными территориями Украины. Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на заявления российских военкоров, отмечает, что эти КПП значительно замедляют поставки боеприпасов оккупантам на передовую в Донецкой области.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=255445686902946&ref=sharing
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