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The Times назвала от кого и сколько истребителей F-16 уже получила Украина

По информации The Times, Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

Украина получила от Нидерландов шесть американских истребителей F-16, которые уже подымаются в украинском небе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает газета The Times.

The Times назвала от кого и сколько истребителей F-16 уже получила Украина

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отмечается, что источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

При этом издание напомнило, что год назад Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16.

Отметим, 31 июля агентство Bloomberg сообщило, что определенное количество F-16 уже прибыло в Украину.

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона заявил, что украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg. 

Телеведущие попросили Михаила Подоляка прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте. 

"Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", — отметил Михаил Подоляк. 

Советник главы ОП обратил внимание, что в публикациях западных СМИ не было ссылки на какой-либо официальный источник, не говоря уже о том, что этом мог прокомментировать кто-то уполномоченный, представляющий украинскую сторону. 

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, чем оснастят истребители F-16, которые передадут Украине.




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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/ukraine-receives-first-f-16-fighter-jets-netherlands-67h2flctf
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