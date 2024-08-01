The Times назвала от кого и сколько истребителей F-16 уже получила Украина

Украина получила от Нидерландов шесть американских истребителей F-16, которые уже подымаются в украинском небе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает газета The Times.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отмечается, что источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

При этом издание напомнило, что год назад Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16.

Отметим, 31 июля агентство Bloomberg сообщило, что определенное количество F-16 уже прибыло в Украину.

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона заявил, что украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg.

Телеведущие попросили Михаила Подоляка прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте.

"Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", — отметил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП обратил внимание, что в публикациях западных СМИ не было ссылки на какой-либо официальный источник, не говоря уже о том, что этом мог прокомментировать кто-то уполномоченный, представляющий украинскую сторону.

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