СМИ: В Украину прибыли первые истребители F-16

Издание Bloomberg со ссылкой на свои "знающие источники" сообщило долгожданную и в некоторой степени сенсационную новость – в Украину прибыли первые американские истребители F -16.

F-16

Как подчеркнуло издание, речь идет о долгожданном шаге, ведь он может помочь Украине лучше отражать атаки российских захватчиков.

В материале Bloomberg говорится, что, якобы, конечным сроком передачи американских военных самолетов был конец июля, и его сдержали.

При этом источники издания не сообщают о том, сколько F -16 прибыли в Украину. Тем не менее, отмечается, что речь идет о небольшом количестве. Впрочем, по словам журналистов, даже если сначала количество самолетов будет небольшим, со временем они все же помогут Киеву нарастить потенциал, чтобы взорвать воздушное превосходство России.

Как отмечает издание, представитель Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев по поводу информации о прибытии американских истребителей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине скептически относились к информации о том, что американские истребители поступят к концу лета. Эксперты даже иронизировали по поводу того, какое лето подразумевают западные партнеры. В этом контексте они напоминали, что Украина ожидала самолетов зимой, потом весной, однако так и не получила ожидаемого.

Известно, что президент Владимир Зеленский говорил о том, что Украине нужно хотя бы 128 американских истребителей. Впрочем, по словам эксперта, в ближайшей перспективе наше государство может получить всего 10-20 самолетов.



