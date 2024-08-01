У Зеленского впервые прокомментировали, есть ли уже в Украине F-16

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Кравцев Сергей
Украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Телеведущие попросили Михаила Подоляка прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте.
Советник главы ОП обратил внимание, что в публикациях западных СМИ не было ссылки на какой-либо официальный источник, не говоря уже о том, что этом мог прокомментировать кто-то уполномоченный, представляющий украинскую сторону.
Кроме того, Михаил Подоляк с сожалением отметил, что это "искажает информационное пространство, к сожалению, это искажает реальные ожидания, представление о том, с какими сложностями сегодня сталкивается Украина с точки зрения обеспечения этого этапа войны".
Подоляк добавил, что долгое время партнеры Украины постоянно говорили, что они "нам что-нибудь передают".
По словам советника главы ОП, это та тема, где "туман войны" очень уместен, потому что это должно определенным образом отражаться на поле боя.
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