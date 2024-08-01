У Зеленского впервые прокомментировали, есть ли уже в Украине F-16

Украинская сторона официально не подтверждает и не опровергает информацию о якобы прибытии в страну первой партии западных истребителей F-16, о чем ранее писало издание Bloomberg. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Телеведущие попросили Михаила Подоляка прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте.

"Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", — отметил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП обратил внимание, что в публикациях западных СМИ не было ссылки на какой-либо официальный источник, не говоря уже о том, что этом мог прокомментировать кто-то уполномоченный, представляющий украинскую сторону.

"Мы не будем это комментировать ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания, имеется в виду авиационная компонента. Точно говорить о том, есть, или у нас их нет, в наше время это не нужно. Но у них даже нет ссылок на источники на Западе", — сказал советник руководителя ОП.

Кроме того, Михаил Подоляк с сожалением отметил, что это "искажает информационное пространство, к сожалению, это искажает реальные ожидания, представление о том, с какими сложностями сегодня сталкивается Украина с точки зрения обеспечения этого этапа войны".

"Поэтому я просто советую ждать официальных подтверждений с одной стороны или с другой", — сказал представитель ОП.

Подоляк добавил, что долгое время партнеры Украины постоянно говорили, что они "нам что-нибудь передают".

"Сегодня таких заявлений не делают, потому что понимают, что это немного странновато будет. Также Украина не делает сегодня официальных заявлений, если будем получать те или иные виды оружия. Или президент, или главнокомандующий будет это комментировать", — сказал он.

По словам советника главы ОП, это та тема, где "туман войны" очень уместен, потому что это должно определенным образом отражаться на поле боя.

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