Стало известно, чем оснастят истребители F-16, которые передадут Украине

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Кравцев Сергей
США оснастят поставленные Украине истребители F-16 современным вооружением, включая ракеты класса "воздух — воздух". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal", со ссылкой на высокопоставленного представителя США.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что этим летом Дания и Нидерланды готовятся отправить в Украину первые F-16 американского производства, а позднее прибудут самолеты из Бельгии и Норвегии. Но до сих пор остается невыясненным источник критического вооружения для самолетов.
Как заявлял генерал-майор Рольф Фолланд, командующий Королевскими ВВС Норвегии, самолет сам по себе бесполезен без вооружения.
Сообщается, что вооружение для F-16 от США, включает ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM; версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в интеллектуальное оружие; и так называемые бомбы малого диаметра. Кроме того, США отправят для самолетов усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности, известные как AMRAAM, и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.
По словам американского чиновника, в Европе многие страны не хотели отправлять в Киев большие количества своих ограниченных запасов боеприпасов воздушного базирования. И тогда западные союзники придумали решение, которое Пентагон назвал "толчковым стартом": европейские страны могут объединить свои финансы для покупки у США соответствующего оружия для отправки в Украину.
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