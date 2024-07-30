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Стало известно, чем оснастят истребители F-16, которые передадут Украине

По информации WSJ, США оснастят F-16 для Украины современным вооружением

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей

США оснастят поставленные Украине истребители F-16 современным вооружением, включая ракеты класса "воздух — воздух". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal", со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Стало известно, чем оснастят истребители F-16, которые передадут Украине

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что этим летом Дания и Нидерланды готовятся отправить в Украину первые F-16 американского производства, а позднее прибудут самолеты из Бельгии и Норвегии. Но до сих пор остается невыясненным источник критического вооружения для самолетов.

"Хотя Пентагон имеет ограниченные запасы и производственные возможности, он будет снабжать F-16 боеприпасами класса "воздух-земля", комплектами точного наведения для бомб и современными ракетами класса "воздух-воздух" в достаточных количествах для удовлетворения самых насущных потребностей Украины", — пишет издание, ссылаясь на информацию от источника.

Как заявлял генерал-майор Рольф Фолланд, командующий Королевскими ВВС Норвегии, самолет сам по себе бесполезен без вооружения.

Сообщается, что вооружение для F-16 от США, включает ракеты класса "воздух-земля" AGM-88 HARM; версии увеличенной дальности комплектов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в интеллектуальное оружие; и так называемые бомбы малого диаметра. Кроме того, США отправят для самолетов усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" средней дальности, известные как AMRAAM, и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X.

По словам американского чиновника, в Европе многие страны не хотели отправлять в Киев большие количества своих ограниченных запасов боеприпасов воздушного базирования. И тогда западные союзники придумали решение, которое Пентагон назвал "толчковым стартом": европейские страны могут объединить свои финансы для покупки у США соответствующего оружия для отправки в Украину.

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