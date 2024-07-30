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СМИ узнали, сколько максимум самолетов F-16 Украина сможет использовать в этом году

По информации NYT, Украина сможет использовать не более 10 F-16 в этом году из-за нехватки пилотов

сегодня, 12:57 comments1021
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Кравцев Сергей

Украина надеется использовать в бою самолеты F-16 уже в этом году, но из-за нехватки подготовленного персонала сможет задействовать не более десяти истребителей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

СМИ узнали, сколько максимум самолетов F-16 Украина сможет использовать в этом году

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Украина планирует использовать F-16 с мощными системами радиоэлектронной борьбы и разнообразным вооружением вместе с западными системами ПВО, такими как Patriot, чтобы расширить зону опасности для российских пилотов. Эти самолеты также усилят защиту украинских городов и критической инфраструктуры от ракетных и беспилотных атак.

"У россии было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно вдоль линии фронта. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе", — отмечает Хантер Столл, аналитик по вопросам обороны в исследовательской организации RAND.

Официальные лица США сообщили, что планируют подготовить около 20 летчиков в этом году. Обучение проходит в США, Нидерландах и Дании.

Командиры Воздушных сил заявляют, что обычно на один самолет выделяют не менее двух пилотов для отдыха и обучения. Поэтому на боевые задачи смогут вылетать лишь около 10 F-16, предоставленных Украине. Ограничивающим фактором является и нехватка обученного технического персонала для обслуживания истребителей.

В прошлом году была создана авиационная коалиция, в рамках которой Нидерланды и Дания передадут Украине истребители F-16. Первоначально планировалось, что самолеты появятся в украинском воздушном пространстве летом 2024 года, но официальной информации о передаче пока нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — лишь шесть украинских пилотов закончили обучение летать на истребителях F-16, которые должны быть доставлены Украине в августе. В целом в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, примерно 20 истребителей, а это намного меньше, чем она рассчитывала. Об этом пишет Telegraph.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/07/28/world/europe/ukraine-russia-f-16s.html?ref=dron.media
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