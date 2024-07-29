СМИ раскрыли неутешительные данные: сколько украинских пилотов готовы к полетам на F-16

Все лишь шесть украинских пилотов закончили обучение летать на истребителях F-16, которые должны быть доставлены Украине в августе. В целом в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, примерно 20 истребителей, а это намного меньше, чем она рассчитывала. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Telegraph.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Telegram-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации, заявил, что с шестью пилотами Украина сможет задействовать только 2 истребителя одновременно, потому что "пилот не может работать круглосуточно".

"Два пилота – это максимум 10 боевых вылетов в день в общей сложности. Для всей Украины 10 вылетов F-16 — это ничто", — констатировали в Fighterbomber.

Авторы материала подчеркивают, глава украинского государства Владимир Зеленский и украинское военное командование уже выразили разочарование ситуацией с западными истребителями, отметив, что этого слишком мало и слишком поздно. Они отметили, что, когда F-16 наконец прибудут в Украину, они не станут решающими факторами, как надеялись.

Одна из причин заключается в том, что они будут развернуты в оборонительных целях, поскольку РФ по-прежнему контролирует небо и установила системы ПВО по всей линии фронта, что подвергает риску F-16. "Мы не будем использовать истребители слишком близко к россиянам из-за угрозы противовоздушной обороны", — сообщил один из украинских чиновников.

Отметим, в течение двух лет украинские власти просили у своих западных союзников истребители F-16, чтобы противостоять доминированию россиян в небе.

В общей сложности 80 истребителей F-16 были обещаны Украине Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией. Вот только сроки их поставок, как оказались далеки от того, что ранее было оговорено с партнерами.

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