Россияне также готовятся: в ожидании F-16 Украина ждет обострения проблем на фронте

Украина находится на пороге получения первых американских истребителей F-16, но сталкивается со значительными вызовами, связанными с усилением атак России на украинские авиабазы, нехваткой обученных пилотов и обслуживающего персонала. The New York Times обращает внимание на эти проблемы, в том числе на недавний удар по авиабазе в Миргороде, который нанес РФ в начале июля.

F-16 для Украины (фото из открытых источников)

21-летняя жительница Валерия Миненко рассказала, что "первый удар был настолько мощным, что даже наши окна дрожали. Теперь они постоянно бьют по авиабазе ракетами". Бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне усовершенствовали ракеты и разведывательные дроны, делая их менее уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы Украины. Они также программируют дроны-разведчики, чтобы те могли летать в глубь Украины, не излучая контрольных электронных сигнатур, что затрудняет их обнаружение.

Подобные атаки подчеркивают решимость России ограничить влияние F-16 еще до введения в боевые действия. Военный аналитик исследовательской организации RAND Хантер Столл считает, что F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в воздухе, поскольку у России было достаточно времени для укрепления своей обороны, особенно в прифронтовых зонах.

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ генерал Сергей Голубцов заявил, что украинцы понимают, что F-16 не является панацеей. Перед тем, как самолеты могут повлиять на поле боя, Украина должна обеспечить их защиту. Голубцов отметил, что количество обстрелов аэродромов, вероятно, возрастет и по этой причине Украина не будет держать в стране все обещанные F-16.

После адаптации к F-16, их можно будет использовать для отражения бомбардирующих Украину российских штурмовиков. Это может стать переломным моментом, что позволит добиться паритета в воздушном пространстве, если не преимущества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский знает точную дату поставки F-16 в Украину. Говоря о сроках поставки самолетов в Украину главком ВСУ Александр Сырский сказал, что он знает дату, когда в Украине появятся F-16, но по понятным причинам не может об этом сказать публично.