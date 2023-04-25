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The New York Times озвучил новые сроки начала контрнаступления ВСУ

По информации The New York Times, уже в мае украинские войска могут начать освобождать территорию Украины от захватчиков

25 апреля 2023, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Как передает портал "Комментарии", об этом 8говорится в материале "The New York Times".

The New York Times озвучил новые сроки начала контрнаступления ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

В материале говорится, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4000 солдат в каждой будут готовы к концу апреля, согласно просочившимся документам Пентагона, которые намекают на график Киева. В документах говорится, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад.


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"Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", — пишет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал дружественные страны не педалировать переговоры Киева с Москвой. По его словам, цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины. А потому говорить с РФ можно только языком силы, а именно – оружия. О чем говорят такие заявления? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдепе США отреагировали на "миротворческие" порывы президентов Франции и Бразилии, а также некоторых республиканцев, пытающихся усадить Киев и Москву за стол переговоров. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател подчеркивает, что в ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, потому что первая стремится стереть границы второй, а вторая пытается защитить свою жизнь. О чём говорит "миротворческий хоровод" последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/04/24/us/politics/ukraine-russia-war-spring-offensive.html
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