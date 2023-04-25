Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Как передает портал "Комментарии", об этом 8говорится в материале "The New York Times".

ВСУ. Фото из открытых источников

В материале говорится, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4000 солдат в каждой будут готовы к концу апреля, согласно просочившимся документам Пентагона, которые намекают на график Киева. В документах говорится, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад.

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"Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", — пишет издание.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдепе США отреагировали на "миротворческие" порывы президентов Франции и Бразилии, а также некоторых республиканцев, пытающихся усадить Киев и Москву за стол переговоров. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател подчеркивает, что в ходе переговоров нельзя ставить Россию и Украину на один уровень, потому что первая стремится стереть границы второй, а вторая пытается защитить свою жизнь. О чём говорит "миротворческий хоровод" последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



