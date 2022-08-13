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Террорист Гиркин прибыл на войну в Украину: что известно

Гиркина задержали на границе Крыма и Херсонской области

13 августа 2022, 22:42 comments1166
Автор:

Денис
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Террорист Гиркин-Стрелков прибыл на временно-оккупированную территорию Украины, чтобы взять участие в войне. Об этом рассказал  советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время  прямого эфира на канале Фейгин Live. 

Террорист Гиркин прибыл на войну в Украину: что известно

Террорист Игорь Гиркин (фото из открытых источников)

"Гиркина задержали на границе Крыма и Херсонской области. Со сбритыми усами пытался прорваться из Крыма в Херсонскую область для того, чтобы воевать. По некоторым данным, которые нуждаются в уточнении, его уже отпустили. Отпустили и пустили воевать в Херсонскую область.", — рассказал Арестович. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Байден и Си Цзиньпин намерены встретиться: почему это важно – о чем будут говорить. Эксперты рассказали, какие интересы могут преследовать два лидера, готовясь к встрече и зачем Си Цзиньпину турне в Юго-Восточную Азию. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что из-за войны происходит с экономиками Украины и РФ – какой прогноз. Украинская экономика сможет выстоять при помощи западных партнеров, а вот для российской неприятности только начинаются, их пик ожидается в 2023 году. 

Также "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, почему 9 августа произошёл перелом в войне, которого все так ждали. Россияне уже сами поняли, что теперь о наступлении придется забыть. 





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3mZ1_pfyhhY
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