Террорист Гиркин прибыл на войну в Украину: что известно

Террорист Гиркин-Стрелков прибыл на временно-оккупированную территорию Украины, чтобы взять участие в войне. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время прямого эфира на канале Фейгин Live.

Террорист Игорь Гиркин (фото из открытых источников)

"Гиркина задержали на границе Крыма и Херсонской области. Со сбритыми усами пытался прорваться из Крыма в Херсонскую область для того, чтобы воевать. По некоторым данным, которые нуждаются в уточнении, его уже отпустили. Отпустили и пустили воевать в Херсонскую область.", — рассказал Арестович.

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