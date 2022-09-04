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Террорист Гиркин отчитался по Херсонской области, признав, что оборона рашистов трещит по швам

В российской армии одна из главных проблем на южном направлении - нехватка пехоты

сегодня, 12:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) фактически признал, что российский войска не могут выйти из кризиса и оборона ранее занятых оккупантами позиций на юге Украины трещит по швам. Об этом он написал у себя в Телеграмм.

Террорист Гиркин отчитался по Херсонской области, признав, что оборона рашистов трещит по швам

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

В итоге, российский боевик констатировал, что украинские защитники создали мощную артиллерийскую группировку. Все важные стационарные переправы российских оккупантов в Херсонской области уничтожены. Прорыв фронта в районе р. Ингулец расширен. 

Также Игорь Стрелков констатировал, что ВС РФ сдали Любомировку. ВС РФ также сдали Благодатовку. Стрелков прогнозирует, что без переброски большого количества пехоты рашистам не удастся изменить ситуацию на фронте, потому как у россиян больше нет превосходства в артиллерии, но даже, если россияне и наносят прицельные удары, то без живой силы развить успех не удается. 

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Также издание "Комментарии" сообщало — к боевой усталости и высоким потерям добавилась еще одна проблема в российской армии. В британской разведке рассказали, почему россиянам не удается выполнить приказ Путина и вновь развить наступательный потенциал в войне против Украины.                                                   

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Источник: https://t.me/strelkovii/3168
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:08

Та невже? Ті, хто постійно скиглять, що захід не дає достатньо зброї, створили потужне артилерійське угруповання?

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