Итоги недели: что важное произошло – как это отобразится на будущем

Неделя, когда закончилось лето и началась осень, получилась достаточно насыщенной. По просьбе издания "Комментарии" эксперты подвели ее итоги, вычленив самое важное для Украины.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной российской агрессии было множество призывов – не публикуйте видео "прилетов", не делитесь информацией с привязкой к местности



Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко выделил ряд тем, три из которых – военные – связаны между собой.

"Первая из таких – заявление Генштаба ВСУ о необходимости информационного вакуума вокруг ряда событий, происходящих на фронте. Абсолютно согласен с таким подходом. Развелось слишком много "военных экспертов", которые зачастую подают ту или иную информацию в искаженной форме. Информационный вакуум, к сожалению, не работает. С начала полномасштабной российской агрессии было множество призывов – не публикуйте видео "прилетов", не делитесь информацией с привязкой к местности. Увы, но украинцы продолжают делать опасные сообщения в соцсетях. С другой стороны, если мы сами не наполняем информационное поле, то это делает враг. И люди начинают цитировать сообщения российской пропаганды", – отмечает эксперт.

Увы, продолжает он, но пока и призывы Генштаба меньше говорить о наступлении на Херсон, не прогнозировать те или иные его варианты, не работают. При этом активные боевые действия идут ведь не только на юге. Очень горячо в Донецкой области – Пески, Авдеевка, Бахмут и так далее…

Те успехи, которые даются нам очень большой кровью, в какой-то степени заставят оккупационную власть притормозить с проведением псевдореферендумов. Также следует понимать, что серьезных успехов быстро не будет", – предупреждает Александр Кондратенко. "Вторая военная тема – продолжение нашего наступления на Херсон

Третьей темой в данном ракурсе он считает формирование 3-й батальонно-тактической группы РФ.

"С того момента, как мы отошли от Лисичанска, прошло уже более семи недель. А ситуация на востоке особо не поменялась. Противник продолжает давить, но особых успехов не имеет. Объясняется всё это просто. Начиная с 24 февраля, страна-агрессор потеряла колоссальное количество офицеров. Тех, которые реально воюют на местности. Это офицеры уровня взвод-рота. Оккупанты проводят арт-наступление, а закрепиться не получается. Не хватает наземных сил. Потому и идет формирование новой БТГ. Учитывая, что блиц-криг провалился, кацапы переводят всё в состояние затяжной войны. Надеясь нас сломить, прежде всего, в экономическом плане. Идет зима, экономика наша в тяжелом состоянии. И этот фактор будет иметь важнейшее значение. Именно поэтому Кремль бросает в ход оперативный резерв, не прекращая скрытую мобилизацию. Но эффективных штурмовых действий противник проводить пока не способен", – констатирует эксперт.

Кроме того, продолжает он, принят ряд важных решений Верховной Радой, в том числе в первом чтении – новый закон о медиа.

"Власть, монобольшинство, все, кто причастен к появлению данного законопроекта, преподносят это как требование ЕС. В частности, синхронизация национального законодательства с директивой Европарламента и так далее. Но в предложенном проекте закона лишь 10% относится к данной директиве. Остальное – придумки наших политиков, желающих подчинить себе медиа-пространство. И всё это они намерены делать через Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Половину состава которого назначает президент, половину – парламент. Учитывая монобольшинство, весь Нацсовет будет состоять из людей, подконтрольных нынешнему Офису президента. Так что ко второму чтению, думаю, законопроект о медиа следует сделать максимально соответствующим задачам соблюдения свободы слова", – подчеркивает Александр Кондратенко.

И, конечно, знаковым событием уходящей недели стала миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Присутствие международных экспертов, которые там остались, способно смягчить ситуацию с обстрелами (хоть они продолжаются и сейчас). Нет сомнений, что кацапы хотят перевести ЗАЭС на российскую энергосистему. Даже если у них это получится, мы нанесем соответствующие удары по подстанциям и ЛЭП, не давая оккупантам красть украинскую электроэнергию", – отмечает эксперт.

На сегодняшний момент, как и на фронте, в экономике всё застыло, достигло точки некого равновесия

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что в августе, который закончился на этой неделе, впервые за длительный период времени Украина получила порядка 100 млрд грн (108, если точно) прямой грантовой помощи.

"Что очень позитивный момент с точки зрения формирования бюджета, – поясняет эксперт. – Август в этом смысле мы сложили красиво, без каких-то проблема. Если говорить об экономических вопросах, то начало сентября подвело определенные итоги лету. И можно сказать, что с начала открытия портов (что произошло лишь в августе) Украина вывезла 1,3 млн тонн зерна. А всего за август было вывезено 4 млн. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года мы вывезли 6 миллионов тонн. И всё же темпы августа-2022 намного выше, чем было еще 2-3 месяц назад. Но их, конечно, желательно наращивать".

Олег Пендзин также отмечает стабилизацию курса гривны.

"НБУ в прошлом месяце больше выкупил валюты, чем продал. Он полностью контролирует ситуацию в банковской сфере. И, если подводить черту с момента начала полномасштабной российской агрессии (с 24 февраля), то можно сказать, что экономика Украины приспособилась, – считает эксперт. – Деструктивные процессы приостановились, началось восстановление. В августе мы собрали 95 млрд грн налогов и сборов, что больше, нежели в июле и значительно больше, чем в июне. Последние месяцы есть тенденция, когда можно сказать, что наша экономика прошла через шок и постепенно начинает восстанавливаться. Это, конечно, не те цифры, что были до вторжения страны-агрессора. Разрушено много предприятий, логистический цепочек. Но нет и стремительного падения экономики, как весной. И на сегодняшний момент, как и на фронте, в экономике всё застыло, достигло точки некого равновесия. И в этой связи есть все основании ожидать, что в дальнейшем пойдет экономический подъем".

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