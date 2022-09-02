Почему визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не поможет выбить россиян – обоснована ли критика Зеленского

В вечернем обращении 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский уделил немало внимания визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Отметил не только его важность, но и выдвинул ряд претензий (речь о недопуске журналистов украинских и иноСМИ, а также о том, что в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам визита не прозвучал призыв демилитаризировать территорию станции). В аналогичном ключе высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что за два часа осмотра ЗАЭС можно было послушать только сказки "Росатома". Обоснована ли данная критика? Будет ли толк от визита МАГАТЭ в Энергодар? Есть ли шанс выдавить россиян с ЗАЭС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Фото: из открытых источников

Нынче не называть преступления преступлениями и не говорить, кто эти преступления совершает – означает поддерживать преступников

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поясняет, что международные организации чрезмерно аккуратны в формулировках и их выводы часто максимально расплывчаты. Это, считает он, допустимо в мирное время, но не во время войны.

"Нынче не называть преступления преступлениями и не говорить, кто эти преступления совершает – означает поддерживать преступников. Разумеется, что выводы должны быть взвешенными, но безапелляционными. Рашисты дают миссии МАГАТЭ сведенья, которые выгодны РФ. Но, если представители миссии не будут критически оценивать российские данные, то это приведёт к искажению настоящей ситуации на ЗАЭС", – предупреждает эксперт.

Он считает очевидным, что именно с целью дезинформации миссии МАГАТЭ рашисты обстреливали маршрут следования миссии, не пустили международных журналистов вместе с миссией и вместо обследования станции устроили театрализованную экскурсию для Рафаэля Гросси.

"Миссия МАГАТЭ должна призвать рашистов покинуть ЗАЭС и отвести военных на 10-15 км от станции", – уверен Сергей Быков.

РФ не хочет официально брать на баланс ЗАЭС, потому что опасается санкций

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Критика, в принципе, правильная. Но ситуация абсолютно прогнозируемая. МАГАТЭ – не организация, которая определяет, кто виноват, кто стрелял. Она занимаются вопросами ядерной безопасности, их главная задача – мониторинг ситуации. Де-факто ЗАЭС находится под контролем России. Требовать демилитаризацию – не входит в компетенцию МАГАТЭ".

Мы имеем уникальную ситуацию, отмечает эксперт. Ни разу еще действующая АЭС не оказывалась в зоне боевых действий. Не исключено, что после всего этого будут создавать некие новые протоколы.

"Хорошо уже то, что есть возможность оставить на ЗАЭС представителей МАГАТЭ. Пока, правда, не особо ясно, насколько. Они могли бы самим своим присутствием удерживать россиян от дальнейших провокаций. Или наоборот… А дальше – как судьба сложится. Или мы сумеем отбить ЗАЭС, или будут предприниматься попытки понять, как станция сможет далее функционировать в условиях российской оккупации. И будут приниматься уже политические решения. Если "Росатом" к этому будет иметь отношение, он нарвется на серьезные санкции. Поэтому РФ и не хочет официально брать на баланс ЗАЭС", – констатирует Алексей Голобуцкий.

От того, что сегодня или завтра МАГАТЭ скажет, что ЗАЭС должна быть демилитаризирована, ситуация не изменится

Политический эксперт Александр Антонюк разделяет переживания Зеленского и Офиса президента касательно ситуации на ЗАЭС. Но не разделяет критику в адрес МАГАТЭ.

"Любой адекватный человек понимает, к чему может привести аварии на таком объекте. Это будет уже вопрос не только Украины. Но надо понимать, что основные задачи МАГАТЭ – прибыть на станцию (что, наконец, удалось вчера) и установить там мониторинг. В идеале – постоянный. Вести измерение радиационного фона, промониторить состояние энергоблоков, объектов, которые отвечают за безопасность, системы охлаждения, а также (обязательно!) психологическое, эмоциональное состояние персонала. Сделать отчет и представить его на Совбезе ООН. От того, что сегодня или завтра МАГАТЭ скажет, что ЗАЭС должна быть демилитаризирована, ситуация не изменится. Россия после такого заявления не уйдет оттуда, – уверен эксперт. – Она покинет ЗАЭС в частности и Энергодар в целом лишь под давлением ВСУ. Как это было с Чернобыльской АЭС. Других вариантов не вижу".

Конечно, продолжает Александр Антонюк, Совбез ООН может попытаться проголосовать за введение миротворческого контингента на ЗАЭС. Но нет сомнений, что Россия это решение заблокирует.

"Так что остается лишь военный способ деоккупации Энергодара и станции. Возможно, в контексте более масштабного контранступления ВСУ. И тогда мы можем увидеть "жест доброй воли" в виде отступления россиян, – прогнозирует эксперт. – Так что я бы рекомендовал президенту и его Офису удерживаться от подобной критики. Для нее появятся основания, если Гросси будет, к примеру, делать некие политические заявления в пользу россиян. А пока надо принимать информацию, которая есть, брать за основу, все данные от МАГАТЭ учитывать, в том числе, для подготовки деоккупации наших территорий. А доказывать миру, что ЗАЭС оккупирована и должна быть демилитаризирована – не нужно. Это и так понятно".

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