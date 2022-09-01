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"За два часа можно было послушать только сказки "Росатома": Подоляк отреагировал на визит МАГАТЭ в ЗАЕС

Украинская сторона считает странным визит миссии МАГАТЭ

сегодня, 19:32
Автор:

Лиля Воробьева
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1 сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, но в Украине называют визит странным, ведь он длился всего два часа. Так, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, за это время можно было послушать сказки от "Росатома". Об этом он заявил во время национального телемарафона.

"За два часа можно было послушать только сказки "Росатома": Подоляк отреагировал на визит МАГАТЭ в ЗАЕС

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

 Михаил Подоляк заявил, что у МАГАТЭ есть точные алгоритмы, позволяющие изучить ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы исследовать состояние реактора и выяснить, есть ли там опасность.

"Поэтому удивительно, что миссия продолжалась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но через 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся русские и рассказывают где прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", — сказал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС был под угрозой срыва. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна отправиться с инспекцией на Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС), захваченную россиянами, прибыла 30 августа в Киев. Однако не факт, что миссия на ЗАЭС состоится. Представители МАГАТЭ не могут попасть на объект из-за того, что россияне начали обстреливать все коридоры для заезда с украинской стороны. Директор Института мировой политики, политексперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магди считает, чтобы эта поездка не превратилась в просто рекламную для возглавляющего МАГАТЭ Рафаэля Гросси необходимо как минимум создание демилитаризованного "зеленого коридора" на пути в ЗАЭС. Политтехнолог, боец ​​ВСУ Петр Охотин уверен, что Путин попытается использовать визит МАГАТЭ для провокаций. И создать неблагоприятные условия для посещения объекта.



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