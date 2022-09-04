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К боевой усталости и высоким потерям добавилась еще одна проблема в российской армии

Разведка Британии считает, что войска РФ испытывают проблемы с оплатой "службы" в Украине

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Всё больше оснований утверждать, что российская армия не сможет набрать те темпы, которые она имела ещё весной этого года, когда развивала своё массирование наступление на Донбассе и юге Украины. Главные проблемы, которые не позволяют России достигать успеха – это проблемы с моральным духом и низкой дисциплиной в войсках. К этому добавились проблемы боевой усталости и высоких потерь. Но одной из главных проблем среди российских военных остаётся проблема с оплатой их работы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете британской разведки Минобороны Великобритании.

К боевой усталости и высоким потерям добавилась еще одна проблема в российской армии

Российские войска. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве объясняют, что доход российских военнослужащих состоит из небольшого основного оклада. К этому прилагаются ещё премиальные и надбавки.

В отчете отмечается, что изначально российским руководством было обещано большие премиальные за войну в Украине, но с выплатой крупных боевых премий возникли проблемы.

В Британии считают, что сложности возникли из-за причин неэффективной военной бюрократии, плюс к этому накладывается необычный правовой статус "спецоперации". Ну и, как минимум, опять-таки, сыграла роль огромная коррупция в российской армии среди командиров. Кроме этого, российские военнослужащие, которые переброшены Москвой в Украину, постоянно испытывают сложности с базовым обеспечением, не хватает формы, оружия, провизии. Кроме этого, низкая финансовая мотивация разрушает и без того низкий моральный дух большей части российской армии.

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